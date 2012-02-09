-Putin: "Suriye'nin geleceğine halkı karar vermeli" MOSKOVA (A.A) - 09.02.2012 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Suriye'deki krizin çözümü için halkın kendi arasında görüşmesi ve herhangi bir dış müdahale olmadan geleceklerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini söyledi. Putin, Moskova'da dün akşam Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill ve diğer dini liderlerle görüşmesinde Suriye'de yaşanan gelişmelere değindi ve ülkenin geleceğine bizzat halkın kendisinin karar vermesi gerektiğini vurguladı. ''Kesinlikle halklara kaderlerini tayin hakkını vermemiz gerekiyor'' diyen Putin, ''bizim görevimizde herhangi bir dış müdahaleye mahal vermeden onlara yardımcı olmaktır'' ifadesini kullandı. Libya'da bugün nasıl bir rejimin ortaya çıktığının görüldüğünü ve bunun çok net olduğunu söyleyen Putin, ''Bugünlerde Libya lideri Kaddafi'yi destekleyen Sirte ve diğer kasabalarda neler olduğuna dair hiç bir yerde haber yok. Oralarda şu anda son derece korkunç suç işlenmekte ve en ufak bir ilgi gösterilmemekte. Bu durum özellikle askeri bir müdahaleden sonra böyle korkunç hale geldi. Aynı durum Suriye için de geçerli'' dedi. Putin, kaynağı ne olursa olsun her türlü şiddeti kınadıklarını belirterek, ''İnsanlara kaderlerini tayin etme özgürlüğü vermek gerekir'' diye konuştu. Çatışan taraflardan birine tavsiyede bulunulabileceğine, belirli sınırlar çizebileceğini ancak asla müdahalede bulunamayacağını vurgulayan Putin, ''Ne yazık ki son 10 yılda şiddet uluslararası arenada popüler hale geldi ve bu da ciddi endişeye yol açmakta. Sizin de gördüğünüz gibi her halükarda ülkemizde benzer şeyin olmasını engellememiz gerekiyor'' dedi. Putin, Rus okullarında din kültürü ve laik etik derslerinin verilmesi hazırlıklarının yapıldığını da sözlerine ekledi.