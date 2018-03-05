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Dünya

Putin: 2017'de 72 yabancı özel kuvvetler çalışanı ve 397 ajanın eylemleri etkisiz hale getirildi

"Yabancı istihbarat kuruluşları, Rusya'da çok sıkı çalışmalar gerçekleştiriyor"

05 Mart 2018 16:52

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,  son yıllarda yabancı istihbarat kuruluşlarının çalışmalarında bir artış gözlendiğini belirtti. Rusya'da 2017 yılında 72 kadrolu özel kuvvetler çalışanı ve 397 ajanın eylemlerinin önlendiğini söyleyen Putin, "Yabancı istihbarat kuruluşları, Rusya'da çok sıkı çalışmalar gerçekleştiriyor, en modern ajanlık ve teknik istihbarat yöntemlerini kullanıyorlar" dedi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlileri gerçekleştirdiği bir toplantıda konuşan Putin, "Bu çok önemli konuda disiplinli ve etkili bir şekilde çalışmalar gerçekleştirmenizi, yabancı istihbarat kuruluşlarının siyasi, ekonomik, teknolojik ve savunma nitelikli bilgilere ulaşmaya yönelik girişimlerini engellemenizi, bu alanda çalışmaya devam etmenizi rica ediyorum" ifadesini kullandı.

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