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Dünya

Putin: 2017, Rusya tarihinde önemli bir aşama olarak hatırlanacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Aralık (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2017’nin Rusya tarihinde önemli bir aşama olarak hatırlanacağını bildirdi

28 Aralık 2017 14:04

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Aralık (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2017’nin Rusya tarihinde önemli bir aşama olarak hatırlanacağını bildirdi.
Putin Kremlin’de Yeniyıl’a özel düzenlenen törende yaptığı açıklamada, “2017 yılını en iyi şekilde uğurluyoruz. 2017 yılı ülkemizin yaşamında önemli bir aşama olarak hatırlanacak” ifadesini kullandı.
Ayrıca, Devlet Başkanı Rusya’nın önünde düşünmesi gereken çok sayıda planı olduğunu belirterek, “Her şeyin bizim elimizde olduğundan eminim” dedi.
Törende Rusya’nın üst düzey yetkilileri ve yeni valileri ile bir araya gelen Putin, törene katılanlara teşekkürlerini sunarak yeni yılda herkese başarılar diledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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