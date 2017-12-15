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Dünya

“Putin 1970’lerde öğrenciyken filmlerde dublör olarak çalıştı”

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Aralık (DHA) –  Rus istihbarat ajansı KGB’de eskiden ajan olarak da görev yaptığı bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1970’lerde üniversite öğrenimi sırasında filmlerde dublör olarak çalıştığı iddia edildi

15 Aralık 2017 14:50

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Aralık (DHA) –  Rus istihbarat ajansı KGB’de eskiden ajan olarak da görev yaptığı bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1970’lerde üniversite öğrenimi sırasında filmlerde dublör olarak çalıştığı iddia edildi.
Putin’in uzun yıllardır arkadaşı ve eski bir atlet olan Vasily Shestakov Dozhd Gazetesi’ne verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı’nın üniversite yıllarında ekstra para kazanabilmek için filmlerde dublör olarak görev aldığını söyledi.
Shestakov 1972 yılında “Izhora Batallion” filminde ve 1974’te “Blockade” filminde Putin’le birlikte Alman askerini canlandırdıkları roller aldıklarını aktardı.
Shestakov “O zamana göre iyi para veriyorlardı. Mühendislik olarak ayda 110 ruble (yaklaşık 132 dolar) alıyordum. Ama filmlerde çalıştığımızda günde 75 ruble (yaklaşık 95 dolar) kazanıyordum. Çok iyi bir paraydı bu” diye konuştu.
Habere göre yine eski bir atlet olan ve sonradan profesyonel dublör olarak çalışan Nikolai Vashshilin de Doszdh Gazetesi’ne Putin’in dublör olarak görev aldığını söyledi. (Fotoğraflı)
 

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