Pusuyu karakolun dibine kurmuşlar

Görüş alanı dışında

5 dakikalık çatışma

Karakol geçiş noktasında

Reşadiye çıkışında bir grup köy yolunun üzerinde yer alan Sazak Köyü’ne giden yol, dik yamaçların arasında keskin virajları ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 500 rakımlı bölgeden başlayan yol sürekli tepeye doğru kavisler çizip tırmanıyor. Aşağıda soğuk ve sis kendini hissettirmezken, karakolun bulunduğu tepeye yaklaşıldıkça sis etkisini artırıyor. İlçe merkezi ile karakol arasındaki 20 kilometrelik yol, dik rampa ve keskin virajları nedeniyle 45 dakikada geçilebiliyor .Olay günü bölgeye devriye görevine çıkan askeri araç, izinden dönen ve 2 gündür Reşadiye Jandarma Komutanlığı’nda karakola götürülmeyi bekleyen onbaşı Cengiz Sarıbaş ile er Arif Temel’i almış, karakola dönüyordu. Teröristler askeri aracın yavaşlayacağını hesap ederek karakola 1 kilometre mesafede yolun virajlı kesiminde pusu kurdu. Pusu kurulan nokta, karakoldaki nöbetçilerin de görüş mesafesinin dışında kalıyor. Arkalarını karakola veren teröristler, yolun üst kısmındaki bodur ağaçlık alandan, sisin de etkisiyle yavaşlayan askeri araca otomatik tüfeklerle dün saat 15.20’de ateş açtı. Askeri araç 200 metre daha ilerleyebilseydi, karakolun görüş alanına girecekti.Saldırıya araçtaki güvenlik güçleri de karşılık verirken, yaklaşık 5 dakika süren çatışmanın ardından, teröristler dağlık arazide kaçarak izlerini kaybettirdi. Silah sesleri üzerine karakoldan çatışma bölgesine takviye timleri geldi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.1990’lı yıllarda DHKP-C ve sonrasında TİKKO’nun örgütlü eylem yaptığı, 90’lı yılların sonunda ise PKK’nın bu örgütlerle işbirliği yaparak Karadeniz’e açılmak için kullandığı güzergahta yer alan Sazak Karakolu, 2000 yılında bulunduğu mevkiye konuşlandırıldı. Bölgedeki geçiş noktalarını kontrol altında tutmaya çalışan karakolda yaklaşık 60 askerin görev yaptığı belirtildi.