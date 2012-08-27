Pussy Riot'un iki üyesi Rusya'dan kaçtı

Pussy Riot adlı punk rock grubunun üç üyesi, Rusya lideri Vladimir Putin'e karşı şubat ayında gerçekleştirilen gösteri nedeniyle geçen ay tutuklanarak hapis cezasına çarptırılırken grubun iki üyesinin Rusya'dan kaçtığı açıklandı.

Grubun Twitter hesabından yapılan duyuruda kaçan grup üyelerinin isimleri açıklanmadı ancak hapse atılan kadınlardan birinin kocası, kaçan iki grup üyesinin de şubat ayındaki protestoda rol aldığını söyledi.

Grup üyelerinden Maria Alyokhina, Nadezhda Tolokonnikova ve Yekaterina Samutsevich dini nefret kaynaklı holiganlıktan suçlu bulunmuş ve iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Birçok Batı devleti, Pussy Riot üyelerine verilen hapis cezasının işledikleri suçla orantısız olduğunu söyleyerek Rusya'yı kınamıştı.

Ancak Kremlin davada taraflı davranıldığı iddialarını reddetmeye devam ediyor.



Destek arıyorlar



Pussy Riot grubunun Twitter hesabında ''Aranan iki üyemiz ülkeden kaçmayı başardı, şimdi yurtdışında yeni eylemlerinde kendilerine destek olacak faministler arıyorlar!'' dendi.

Hapse giren grup üyelerinden Tolokonnikova'nın kocası Pyotr Verzilov, "Moskova polisi hâlâ onları aramaya devam ettiği için bir süre pek ortalarda görünmeyecekler ancak şu anda Rus polisinin onlara ulaşamayacağı bir yerdeler' dedi.

Verzilov kaçak grup üyelerinin bulunduğu ülkenin Rusya ile suçlu iade antlaşması bulunmadığının da altını çizdi.

Verzilov ayrıca ''Şu anda grubun 12, hatta 14 üyesi hâlâ Rusya'da ve grup için çalışmaya devam ediyorlar. Bu oldukça büyük bir hareket'' dedi.

Hapis cezasına çarptırılan kadınlar da temyize gidiyor.

Cezanın açıklanmasının ardından Rus polisi grubun kaçan üyelerini aramaya devam ettiklerini söylemişti.

Ancak polis aranan kadınların isimlerini açıklamadı.

Hapse atılan kadınlar 21 Şubat'ta Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde gerçekleştirilen ''Punk Duası'' adlı performansla Rus Ortadoks Kilisesi liderinin Putin'e verdiği desteği protesto etmek istediklerini söylemişti. (BBC Türkçe)