Pussy Riot üyeleri Soçi'de tutuklandı

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterileri nedeniyle bir süre hapis yatan Punk grubu Pussy Riot'ın iki üyesi, Kış Olimpiyatları'nın devam ettiği Soçi'de tutuklandı.

AFP'nin haberine göre grubun üyelerinden Nadzahda Tolokonnikova Twitter hesabından "Tutuklandık...ve hırsızlıkla suçlanıyoruz" notunu geçti. Grubun diğer üyesi Maria Alyokhina da tutuklandığını doğruladı.

Geçtiğimiz aylarda 'Putin affıyla' hapisten çıkan ikili, Soçi'nin merkezinde, olimpiyat oyunlarının düzenlendiği merkezin 30 kilometre uzağında tutuklandı.