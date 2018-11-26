T24 LogoT24 Logo
Dünya

Puşkov: Ukrayna'nın provokasyonu Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın görüşmesine bir yanıt

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Kasım (DHA) - Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Ukrayna filosunun Karadeniz'de Devlet Başkanı Petr Poroşenko'nun talimatının ardından provokasyon eylemlerini gerçekleştirdiğini söyledi

26 Kasım 2018 13:10

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Kasım (DHA) - Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Ukrayna filosunun Karadeniz\'de Devlet Başkanı Petr Poroşenko\'nun talimatının ardından provokasyon eylemlerini gerçekleştirdiğini söyledi.
Puşkov Rossiya 24 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, \"Bu tür eylemler onay alınmadan ve talimatsız, tabi ki de devlet başkanının insiyatifi olmadan gerçekleştirilmiyor. Bunun gerçekten birkaç hedefi olan provokasyon olduğunu düşünüyorum\" dedi.
Puşkov, Ukrayna\'nın savaş gemilerinin devlet sınırını isteyerek ihlal etmelerinin hedeflerinden birisinin Kiev\'in Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı\'nın İstanbul\'daki başarılı görüşmelerine yanıt olabileceğini belirtti. Puşkov, iki liderin özellikle \"Kuzey Akımı-2\" boru hattının inşaatına değindiklerini de hatırlattı.
Puşkov, Ukrayna devlet başkanının seçimlerin öncesinde reytingini yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
\"Toplam yüzde 5\'lik kısım kendisini destekliyor, Ukraynalı politikacılar arasında dördüncü sırada. Krizin artırılması Rus tehdidine karşı herkesin birleşmesine yardımcı olacak ve sonuçta seçimlerin sonuçlarını etkileyecek.\"
Ukrayna Deniz Kuvvetleri\'nin üç gemisinin Rusya\'nın sınırlarına girdiği iddia edilmişti. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaKasım DHAFederasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov UkraynaKaradeniz Devlet Başkanı Petr PoroşenkoPuşkov RossiyaBununPuşkov UkraynaKiev Rusya Devlet BaşkanıTürkiye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24