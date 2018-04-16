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Dünya

Puşkov Haley'in Suriye ile ilgili açıklamasına yanıt verdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 16 Nisan (DHA) - Rus Senatör Aleksey Puşkov, Amerika’nın BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in "Suriye’nin ABD ile görüşmeye layık olmadığına" ilişkin açıklamasına yanıt verdi

16 Nisan 2018 12:35

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 16 Nisan (DHA) - Rus Senatör Aleksey Puşkov, Amerika’nın BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in \"Suriye’nin ABD ile görüşmeye layık olmadığına\" ilişkin açıklamasına yanıt verdi.
Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Haley Suriye’nin ABD ile görüşmeye layık olmadığını söyledi. Daha önce de Kuzey Kore görüşmeye layık değildi. Fakat nükleer bombanın ardından layık olmaya başladı. Sorun güç dengesinde” dedi.
Daha önce Haley, Şam ile Washington’un görüşme imkanının olmadığını belirterek, Suriye’nin ABD ile direk diyalog kurmayı hak etmediğini söylemişti.

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