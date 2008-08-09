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Puşili Tarkan

Tarkan, Diyarbakır'daki konserinde sahneye boynuna puşi bağlayarak takarak çıktı.

09 Ağustos 2008 03:00

”Doritos nerede müzik orada” sloganıyla düzenlenen konserde, Tarkan, yaklaşık 7 bin Diyarbakırlı hayranlarıyla buluştu. Dicle Üniversitesi Stadı'ndaki konserde Tarkan, yöreye özgü siyah- beyaz puşi takarak sahneye çıktı.
Sevilen şarkılarını seslendiren, hareketli şarkıları ve sahne perfonmasıyla dikkat çeken Tarkan, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Son olarak 4 yıl önce Diyarbakır'a geldiğini belirten Tarkan, "Her zaman barış, sevgi ve dostluk, tüm inancım bu. O yüzden sizi çok seviyorum. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" diye konuştu.
Tarkan, sık sık “Diyarbakır seninle gurur duyuyor” sloganlarının atıldığı konseri “Dudu dudu” şarkısıyla bitirdi.

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