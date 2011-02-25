-PUSH BACK ARACI THY UÇAĞINA HASAR VERDİ İSTANBUL (A.A) - 25.02.2011 - Turkish Ground Services (TGS) Yer Hizmetlerine ait push back (uçağı geri itme ve çekme) aracı, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Samsun seferini gerçekleştirecek uçağa, yolcu köprüsünden çıkartırken hasar verdi. Alınan bilgiye göre, THY'nin TK 2806 sefer sayılı ''Düzce'' isimli Airbus A 320 tipi uçağı, Samsun seferini gerçekleştirmek üzere yolcu köprüsünden çıkartılırken, işlemi gerçekleştiren push back aracının pim demiri kırıldı. Kontrolden çıkan araç, uçağın sağ ön kapı altına hasar verdi. Bunun üzerine uçak seferden çekilirken, 113 yolcu, tahsis edilen bir başka uçakla Samsun'a hareket etti.