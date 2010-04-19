Puro kralı hayatını kaybetti

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Vegas Robaina purosu

San Luis kenti yakınındaki çiftlik evinde öldüğü bildirilen Robaina, dünyada Küba'nın gayri resmi tütün elçisi olarak tanınıyordu.Hayatının büyük bölümünü çiftliğinde geçiren Robaina'nın çiftliği, zamanla puro sevenlerin ziyaret etmekten hoşlandığı bir yer haline gelmişti.Robaina'ya geçen yıl kanser teşhisi konulmuştu.Robaina ailesi, 1845 yılından bu yana Vuelto Abajo bölgesinin en köklü ve en başarılı tütün üreticisi ailesidir. Ürettikleri tütünün kalitesi nedeniyle Robaine, Habanos markalarına dünya çapında tanınmışlık sağlanmasında çok büyük katkı yapmış bir ailenin soyadı olarak Küba’da çok saygı ve takdir görür. Puronun yüzüğü ve kutu etiketindeki resim, ailenin en saygın ismi olan Don Alejandro Robaina’ya aittir. Aşağıdaki resimde, Dünyanın en iyi puro tütünü yetiştiren adamı olup henüz hayattayken adına puro markası yaratılan tek Kübalı olan Don Alejandro Robaina puro içerken görülmektedir.Marka, onun anısına 1997 yılında çıkarılmış ve ilk olarak İspanya’da piyasaya sürülmüştür. Vegas Robaine, Küba’nın en iyi tütününden yapılmaktadır. Çok kaliteli bir purodur. Orta düzeyde tiryakilere önerilen bir purodur. Dış sargılığı Sr. Robaina’nın tütün tarlalarında yetişir. Tadı, yanışı ve ambalajı çok iyidir. Portakal kabuğunu yaktığınızda burnunuza gelen kokuyu çağrıştıran bir duman verir. Tamamen el yapımı ve uzun dolgulu bir purodur.