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Punto24: Bağımsız Gazetecilik Platformu kuruldu

Bağımsız gazeteciliği desteklemek ve geliştirmek amacıyla Hasan Cemal'in başkanlığında kurulan 'Punto24: Bağımsız Gazetecilik Platformu' ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler düzenleyecek

20 Eylül 2013 16:24

Bağımsız haberciliği ve gazeteciliği desteklemek amacıyla "Punto24: Bağımsız Gazetecilik Platformu" kuruldu. Platformun başkanlığını, 45 yıllık gazeteci, Kürt sorunu, siyaset ve medya üzerine 10 kitap yazan Hasan Cemal üstlendi.

Resmi adı "Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği" olan platform, Hasan Cemal, Doğan Akın, Yavuz Baydar, Yasemin ÇongarAndrew Finkel, Hazal Özvarış ve Murat Sabuncu tarafından kuruldu. P24'ün logosunu grafik tasarımın usta ismi Bülent Erkmen yaptı.

İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'ne kuruluş evrakını vererek faaliyet belgesini alan platform, Türkiye'de bağımsız gazeteciliği desteklemek ve geliştirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler düzenleyecek.

P24; gazeteciliğin her alanında profesyonel standartları yükseltmeyi, gazetecilik etiği ve güncel gazetecilik konusunda izlemeler yaparak raporlar hazırlamayı, başta muhabir ve editörleri hedeflemek üzere eğitim programları gerçekleştirmeyi, ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler/konferanslar düzenlemeyi hedefliyor.

Türkiye'nin içinde bulunduğu medya krizinin ancak gazetecilerin mesleklerine sahip çıkmasıyla aşılabileceği, hakim yapıya alternatif, sektördeki tahripkâr kutuplaşma ve radikalleşmenin dışında bağımsız bir gazeteciliğin mümkün olduğu inancıyla kurulan P24, kısa bir süre içinde "kuruluş bildirgesini" kamuoyuna duyuracak.

P24'ün duyuruları Twitter'da @P24Punto24 adlı resmi hesaptan takip edilebilecek. 

 

 

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