Punk efsanesi Mark E. Smith, hayatını kaybetti

1976 yılında kurulan The Fall’un değişmez ismi, post-punk efsanesi Mark E. Smith, 60 yaşında yaşamını yitirdi. Smith’in ölümü, The Fall menajeri Pam Van Damned tarafından Twitter’da duyurulurken ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Diğer yandan The Fall, 2017 yılı turnesini Smith’in solunum yolundaki rahatsızlık nedeniyle iptal etmişti.

İngiltere’nin Manchester kentinden çıkan efsane gruplardan The Fall, bugüne kadar 32 stüdyo albümü yayımladı. 1976 yılında temelleri atılan grupta yıllar içinde 60 civarında müzisyen çaldı ama tek sabit üyesi Mark E. Smith oldu. Kendine özgü vokalleri ve rock müzikte çığır açan şarkı sözleriyle birçok önemli grup ve isme ilham olan Smith, grubun şarkılarının büyük bir kısmını yazan isimdi. Smith’in ve grubun etkilediği gruplar arasında Happy Mondays, Sonic Youth, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Pavement, LCD Soundsystem sayılabilir. Grubun 1984 - 2004 yılları arasında İngiltere listelerinde ilk 100’e giren 27 parçası bulunuyor.

Unutulmaz parçaları

Ünlü müzik sitesi Pitchfork, Mark E. Smith’i ve The Fall’u en güzel anlatan 10 şarkıyı

şöyle derledi:

“Rowche Rumble” (1979)

“How I Wrote Elastic Man” (1980)

“Totally Wired” (1981)

“Hip Priest” (1982)

“Mr. Pharmacist” (1986)

“Big New Prinz” (1988)

“Lost in Music” (1995)

“Theme From Sparta F.C.” (2003)

“Blindness” (2005)

“Glitter Freeze” (2010) Gorillaz ile birlikte.