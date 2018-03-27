Pülümür Vadisi'nde PKK'lı teröristlerle çatışma (4)

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN YERİ, TELSİZ DEŞİFRESİYLE BELİRLENMİŞ

Tunceli\'nin Pülümür Vadisi Zağge ile Ağlayan kayalar bölgesinde, sabah saatlerinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 7 PKK\'lı teröristin yerinin, Kandil\'den gelen telsiz talimatının deşifresiyle tespit edildiği öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli bölgesinde, son 1 yılda büyük darbe vurulan ve eylem yapamaz hale getirilen PKK\'lı teröristlere, \'kış üslenmesi\'nden çıkıp, eylem yapmaları konusunda Kandil\'den şifreli telsiz mesajları gönderildi. Yapılan telsiz görüşmelerinin çözülmesi üzerine PKK\'lı teröristler, takibe alındı. Pülümür Vadisi Zağge ile Ağlayan kayalar bölgeleri arasındaki dağlık alanda \'kış üslenmesi\'nden eylem yapmak için çıkmaya hazırlan 7 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için 2 Jandarma Özel Harekat timi, operasyon başlattı. Sığınaktan çıkmalarıyla yapılan \'Teslim ol\' çağrılarına ateşle karşılık veren, 2\'si sözde \'üst düzey yönetici\' toplam 7 PKK\'lı, etkisiz hale getirildi.

VALİNİN SU İÇTİĞİ ÇEŞMEDEN 700 METRE UZAKLIKTA \'KIŞ ÜSLENMESİ\'

Öte yandan etkisiz hale getirilen 7 PKK\'lı teröristin, 9 Ocak günü kara yoluyla Pülümür\'e giden Vali Tuncay Sonel ve İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur\'un yolda mola verip, su içtiği çeşmeden 700 metre uzaklıkta \'kış üslenmesi\'nde oldukları ortaya çıktı. Güvenlik birimleri, Vali Sonel\'in su içtiği çeşme ve yöre halkıyla görüştüğü lokantanın, PKK\'lı teröristlerin \'kış üslenmesi\'ne çok yakın olduğunu belirtirken, Sonel de söz konusu bilgiyi doğruladı.



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