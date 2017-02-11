Pulitzer ödüllü yazar: Gülen 151 ABD'li vekili ücretsiz olarak Türkiye gezisine gönderdi

2014 yılında "araştırmacı gazetecilik" alanında Pulitzer ödülünü kazanan CPI'dan Liz Essley Whyte, 2006-2015 yıllarında darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in "ABD'nin birçok eyaletindeki meclislerde görev yapan politikacıları ücretsiz olarak Türkiye gezisine götürdüğünü" iddia etti.

TRT Haber'de yayımlanan habere göre, The Center For Public Integrity'de yayımlanan makalede, 29 farklı eyaletteki eyalet senatosu veya temsilciler meclislerinde görev yapan yerel politikacıları ücretsiz olarak bu seyahatlere götürdüğü iddia edile Gülen cemaatinin, daha sonra bu kişilerin siyasi karar alma süreçlerinde kendi lehine adımlar atması içinde uğraş verdiği savunuldu.

Makalede, en yaygın Gülen cemaatin okullarının bulunduğu eyalet olan Teksas'ta görev yapan en az 10 vekilin bu gezilere götürüldüğü ve bunların 4'ünün eğitim komisyonlarında yer aldığı ileri sürüldü.

Whyte'a göre, bu ilişkide asıl ilginç olan nokta ise "uluslararası meselelerle neredeyse hiç işi olmayan bir eyalet vekilinin, ücretsiz bir Türkiye gezisini neden kabul ettiği" ile ilgili oldu.

Whyte, "ABD genelinde 160'a yakın sözleşmeli (charter) okulu bulunan ve "dini motivasyon" üzerine kurulduğu söylenen bir yapının organizasyonuna katılan vekillerin daha sonra Gülen lehine kararlar veya övgüler içeren tasarılara imza atmış olduklarını" savundu.

"Geleceğe dönük siyasi adımlar"

Whyte, cemaatin eyaletlerdeki bu tür çabalarını "geleceğe dönük siyasi adımlar" olarak görerek, "Eyaletlerde görev yapan vekiller, bir gün Kongrede ve ötesinde rol oynayabilecek liderlerin yetiştiği ortamı temsil eder" diye yazdı.

Makalede, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'nin, "Onlar herhangi bir lobi veya siyasi operasyon gibi çalışıyorlar. Bunu da kendi amaçlarını gerçekleştirmek için yapıyorlar." sözlerine de yer verildi.