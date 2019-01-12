Pulitzer ödüllü gazeteci: Trump çok sık yalan söyleyen dengesiz bir adam

T24 Haber Merkezi

Üç kez Pulitzer Ödülü'ne layık görülen New York Times köşe yazarı Thomas Friedman, ABD Başkanı Donald Trump'ın "dengesiz" biri olduğunu belirtti ve "O kadar yalan söyledi ki kimse ona inanmıyor" dedi.

CNN kanalında Wolf Blitzer'ın programına konuk olan Friedman, "Eğer kimsenin inanmadığı bir başkan işlevsiz bir Beyaz Saray'ın içindeyken bir kriz ile karşı karşıya gelirsek Tanrı yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Trump'ın çok sık yalan söylediğini de belirten Friedman, " Yalan sayısı 6 bin mi 7 bin mi oldu bilmiyorum. Washington Post sayıyordu. Öyle bir noktaya geldik ki kimse ağzından çıkan tek bir kelimeye bile inanmıyor" dedi ve ekledi "Başkanımız dengesiz bir adam, ama partisi ona hiçbir şekilde karşı çıkmıyor".