Pulitzer ödüllü gazeteci Anthony Şadid Suriye'de öldü

T24 - New york Times'ın iki Pulitzer ödüllü ünlü muhabiri Anthony Şadid, görevli olarak gittiği Suriye'de geçirdiği astım krizinden dolayı vefat etti.

Öldüğü anda Şadid ile birlikte olan New York Times'ın foto muhabiri Tyler Hicks, gazetecinin cansız bedenini taşıyarak Suriye sınırını geçip Türkiye topraklarına ulaştı. Şadid ve üç gazeteci arkadaşı geçen yıl Libya'da Kaddafi güçleri tarafından kaçırılmış, Türkiye'nin devreye girmesi üzerine serbest bırakılmıştı.

Henüz 43 yaşında olan Anthony Şadid'in, meslek hayatı başarılarla doluydu. Orta Doğu konusunda uzman olan gazeteci, 2004 ve 2010 yıllarında, Irak'ın işgaliyle ilgili haberleriyle Pulitzer ödülüne layık görülmüştü. Şadid, New York Times, The Washington Post, The Boston Globe and The Associated Press gibi dünyanın en önemli yayın organları için 20 yılı aşkın süredir hazırladığı haberlerle tanınıyordu.