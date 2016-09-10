Pulitzer ödüllü fotoğrafı sansürleyen Facebook geri adım attı



Facebook'tan cuma günü yapılan açıklamada, 1972 yılında Nick Ut Cong Huynh tarafından AP için çekilen Pulitzer Ödüllü fotoğrafın paylaşımına yeniden izin verileceği bildirildi.

Facebook sözcüsünün AFP ajansına gönderdiği e-postada, “Tarihi öneme sahip simgesel bir fotoğraf statüsüne sahip olduğundan, onu paylaşmanın değerinin silerek toplumu korumanın değerinden üstün geldiği için silindiğini bildiğimiz bu fotoğrafın Facebook'ta paylaşımına izin verme kararı aldık” denildi.

Sosyal medya devinin açıklamasında, yine de kullanıcılardan gelen tepki üzerine alınan önceki yasak kararı savunuldu ve çıplak bir çocuğun herhangi bir fotoğrafının normalde Facebook kullanım standartlarını ihlal ediyor olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, “Sistemi ayarlamak zaman alacaktır ancak fotoğrafın önümüzdeki günlerde yeniden paylaşılması mümkün olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Norveç'te tepkiye yol açmıştı

Norveç'in saygın gazetelerinden Aftenposten, Vietnam Savaşı’nın simgelerinden olan fotoğrafı Facebook hesabında bir haberle birlikte paylaşmış, ardından Facebook yönetiminin paylaşımı silmesi, Norveç kamuoyunun tepkisine yol açtı.

Facebook’un yasağının ardından Norveç'te insanlar tepki olarak fotoğrafı paylaşmaya başlamış ve Facebook onları da sansürlemişti.

Norveç Başbakanı Erna Solberg, açıklamasında, Facebook ve diğer medya kuruluşlarının uygun olmayan içeriğin engellenmesi için yaptığı çalışmaları takdir ettiğine dikkat çekmişti. "Ama Facebook bu tür fotoğrafları sansürleyerek yanlış yapıyor" diyen Solberg, sosyal medya platformunun bu tavrıyla ifade özgürlüğünü kısıtladığını savunmuştu.

Vietnam savaşının simgesi

Dünyaca ünlü fotoğraf, napalm bombalarının hedefi olan köyünden kaçan 9 yaşındaki Vietnamlı kız Kim Phuc'u gösteriyor.

Bombaların aleve boğduğu giysilerini çıkarıp atan kız, vücudundaki ağır yanıklardan ötürü acı içinde ağlıyor. Vietnam savaşının simgelerinden biri haline gelen fotoğraf, Nick Ut Cong Huynh isimli fotoğrafçıya Pulitzer Ödülü kazandırdı.