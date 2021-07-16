Pulitzer ödüllü foto muhabir Siddiqui, Afganistan'da öldürüldü

T24 Dış Haberler

Pulitzer ödüllü Hindistanlı foto muhabir Danish Siddiqui, Afganistan'da öldürüldü.

Reuters'ın Hindistan'daki baş foto muhabiri olan Siddiqui, öldürüldüğü sırada iş için Afganistan'daydı.

Çeşitli basın kuruluşlarında yer alan haberlere göre Siddiqui'nin de içinde bulunduğu konvoya Taliban militanları saldırdı.

Hindistan hükümeti henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Afganistan'ın Hindistan Büyükelçisi Farid Mamundzay, "bir dostunun öldürülmesi" ile ilgili haberlerin kendisini çok rahatsız ettiğini söyledi.

10 seneyi aşkın süredir Reuters'la çalışan Siddiqui, Myanmar'daki Rohingyaların gördüğü şiddeti kayıtları geçiren fotoğraflarıyla 2018'de en prestijli gazetecilik ödülü kabul edilen Pulitzer'e layık görülmüştü.