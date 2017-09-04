Pulitzer ödüllü ABD'li şair John Ashbery hayatını kaybetti

1976 yılında Pulitzer Şiir ödülüne layık görülen, ABD'li şair John Ashbery, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Sürrealizm akımına mensup olan Ashberry, "ABD'nin yaşayan en büyük şairi" olarak gösteriliyordu.

1976'da Self-Portrait in a Convex Mirror (Dışbükey Bir Aynada Otoportre)kitabıyla Pulitzer Şiir ödülüne layık görülen şair, Nobel Edebiyat ödülüne de aday gösterilmişti.

Ashbery, 1950 ve 1960'larda New York merkezli olarak gelişen ABD postmodern sanatının şiir kulvarının önde gelen temsilcisiydi.

Ashbery'nin evinde doğal nedenlerle hayatını kaybettiği açıklandı.

“Neden politik şiir yazmıyorum”

Ashbery, 2008'de Guernica Magazine'e verdiği röportajda şiirlerinde politikaya neden değinmediğini şu sözlerle açıklamıştı:

"Bence hayatlarımızda politik değişimleri hayata geçirecek insanlar maalesef şiir okumuyor. Şiir, özel olarak politik devrime odaklı olmasa da insanları bu yönde ve başka konularda harekete geçirme konusunda etkilidir. İyi bir şiir beni mümkün olan pek çok konuda aktif olmaya sevk eder."

Ashbery, bu sözlerini şöyle detaylandırıyor: "Politik şiir amacına nadiren ulaşır çünkü onu okuması gerekenler (başkanlar, politikacılar) şiir okumazlar ve okuyanların çoğu da şiirin mesajının(savaş kötüdür, devlet ve ekonomi çoğu zaman yoldan çıkmıştır, ırkçılık ve diğer ayrımcılık biçimleri sona erdirilmelidir, küresel ısınma dünyayı yok ediyor vs.) doğruluğuna kanidir ve zaten sahip oldukları idealler konusunda kendilerine nasihat çekilmesinden hoşlanmayabilirler. Didaktik olmayan, yalnızca haz yaratmaya dönük şiir (Keats'ın çekirge hakkındaki sonesi iyi bir örnektir) okuyuculara siyaset dahil olmak üzere pek çok konuda insani davranma ilhamı verebilir."