Pulitzer Ödülleri'nin yıldızı New York Times

"Pulitzer Gazetecilik, Edebiyat, Drama ve Müzik" ödülleri New York Columbia Üniversitesi’nin Gazetecilik Okulu'nda yapılan basın toplantısında Pulitzer ödüllerinin yöneticisi Sig Gissler tarafından açıklandı.ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times gazetecilik dalında 5 ödül birden kazandı. Geçen yıl 6 ödül kazanan Washington Post gazetesi ise bu yıl 1 ödül alabildi.Gazetecilik dalında ödül almaya hak kazananlar şöyle:-Kamu Hizmeti: Las Vegas Sun (altın madalya ödülü kazandı).-Flaş Habercilik: The New York Times gazetesi çalışanları-Araştırmacı Gazetecilik: The New York Times gazetesinden David Barstow-Açıklayıcı Habercilik: Los Angeles Times gazetesinden Bettina Boxall ve Julie Cart Amy Harmon-Yerel Habercilik: Detroit Free Press gazetecileri ve East Valley Tribune gazetesinden Ryan Gabrielson ve Paul Giblin-Ulusal Habercilik: St. Petersburg Times gazetecileri-Uluslararası Habercilik: The New York Times gazetecileri-Yazı: St Petersburg Times gazetesinden Lane DeGregory-Yorum: The Washington Post gazetesinden Eugene Robinson-Eleştiri: The New York Times gazetesinden Holland Cotter-Baş Makale: The Post-Star'dan Mark Mahoney-Karikatür: The San Diego Union-Tribune'den Steve Breen-Flaş Haber Fotoğrafı: The Miami Herald'dan Patrick Farrell-Haber Fotoğraf: The New York Times'dan Damon WinterEdebiyat sıralamasında ise "kurgu" dalında yazar Elizabeth Strout "Olive Kitteridge" hikaye kitabıyla ile Pulitzer ödülünü alırken "drama" dalında yazar Lynn Nottage Kongo'da geçen "Ruined" isimli oyunu ödüle layık görüldü."Tarih" dalında ise ilk kez Afrika asıllı Amerikalı bir yazar ödül aldı. Annette Gordon-Reed "The Hemingses of Monticello-An American Family" isimli kitabıyla "tarih" alanında bu ödülü alan ilk Afrika asıllı Amerikalı yazar oldu."Biyografi" dalında ise yazar Jon Meacham "American Lion: Andrew Jackson in the White House" kitabıyla ödülü aldı."Şiir" dalında ise W.S. Merwin "The Shadow of Sirius" şiiriyle Pulitzer ödülünü aldı. Merwin'in 2. kez Pulitzer ödülü aldığı bildirildi."Roman-Kurgu Dışı" kategorisinde ise Douglas A. Blackmon "Slavery by Another Name: The Re-Enslavement of Black Americans from the Civil War to World War II" kitabıyla ödülü aldı."Müzik" dalında ise Pulitzer ödülü Steve Reich "Double Sextet" eserine verildi.Pulitzer ödülünü kazananlar ayrıca 10 bin dolarlık para ödülünün de sahibi oluyorlar. Sadece gazetecilikte kamu hizmeti dalında ödül alan gazeteye altın madalya veriliyor.Bu yıl ilk kez sadece internet üzerinden habercilik yapan online haber sitelerine de Pulitzer ödülü elemelerine katılmalarına izin verildi. Ancak online gazetecileri bu yıl hiçbir ödül alamadı.