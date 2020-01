Pulitzer ödüllerine NY Times damgasını vurdu

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi tarafından gazetecilik, edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen Pulitzer Ödülleri dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ebola salgınını takibinden dolayı New York Times haber merkezine ödül verildi.

NYT'den Eric Lipton, lobi kuruluşlarının etkisi üzerine yaptığı haberle "araştırmacı gazetecilik" dalında ödül aldı.

NYT'ye freelance olarak çalışan Daniel Berehulak da Ebola salgınını belgeyen fotoğraflarıyla "vasıflı fotoğraf" dalında ödüle layık görüldü.

Ferguson olayları fotoğraflarına ödül

Bir beyaz polisin siyahi bir genci vurduğu Ferguson'daki gelişmeleri görüntüleyen St. Louis Post gazetesinin foto muhabirlerine de "son dakika haber fotoğrafçılığı" dalında ödül verildi.

Yazar Anthony Doerr, "All the Light We Cannot See" isimli romanıyla kurgu dalında ödül kazandı.

"Biyografi ve otobiyografi" dalındaki ödül, "Halk ve Mussolini: XI. Pius’un Gizli Tarihi ve Avrupa'da Faşizmin Yükselişi" isimli çalışmasıyla David Kertzer'in oldu.

22 kategoride verilen Pulitzer ödülü, 1917 yılında Joseph Pulitzer adlı Macar asıllı ABD'li bir gazeteci tarafından kuruldu.