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Kültür-Sanat

Pulbiber dergi artık internette

Dergi, 12. sayısı ile kâğıt baskıya son vermişti

28 Ekim 2016 00:22

Pulbiber dergi, kâğıt baskısına son verdikten sonra internet üzerinden yayınlanmaya başladı. 

Dergi, Mylos Yayın Grubu tarafından Ekim 2015’te ilk sayısıyla okur karşısına çıkmış ve Eylül 2016’daki 12’inci sayısıyla son matbu sayısını yayımlamıştı. Pulbiber Dergi, bir süre sonra bir kültür sanat portalıyla döneceğini duyurmuştu.

John Lennon ve “Sadece Hayal Et” temalı 12.sayının ardından web sitesi PulbiberDergi.com yayın hayatına 24 Ekim Pazartesi itibariyle başladı.

Pulbiber Dergi kadrosundan yazarlarla birlikte birçok yeni isimin katıldığı web sitesi kadrosunun büyümeye devam edeceğini ifade eden Pulbiber Dergi, “Kültür Sanat Hayat” başlığı altında güncel kültür sanat haberlerinin yanı sıra gündem, edebiyat, sinema, tiyatro, müzik, resim, gastro-seyahat gibi birçok alanda eleştiri, inceleme ve söyleşilere de yer verecek.

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