Pul koleksiyonu değil “Makarna pişireyim” moda

Kendilerine “Gastroseksüel” denmesinden hoşlanmasalar da erkekler artık salata soslarından, organik gıdalardan ve yemek kitaplarından bahsediyor. Kadınlar da bundan şikayetçi değil. Onlar da artık “Sana kelebek koleksiyonumu göstereyim mi?” yerine “Sana yemek pişireyim mi?” ile kandırılmayı tercih ediyor.



Yemek kurslarına giden, mutfak araç gereci için alışverişe çıkan, TV’de yemek programı izleyen ve markette saatlerce zaman geçiren erkeklerin sayısı artıyor. Eskiden bu tür erkekler parmakla sayılabilecek kadar azdı ama artık yeni bir trendden söz edilebilecek şekilde çoğalmış durumdalar.



Gusto Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Milliyet Pazar yazarı Mehmet Yalçın bu tür erkekleri “gastroseksüel” olarak tanımlıyor ve kimlerin gastroseksüel sayılabileceği konusuna da açıklık getiriyor. Gastroseksüeller, 25-30 yaş üstü, iyi eğitim almış, yabancı dil bilen, yemek yemekten keyif aldıkları kadar yemek yapmaya da meraklı olan, bol seyahat eden ve seyahatleri sırasında gittikleri yerin yemeklerini mutlaka tadan, yemek kurslarına ve yazılarına meraklı, yemek kanallarını seyreden erkekler.



“Bir gastroseksüel yumurta kırmasını iyi bilmeli”



Kavramı Türkiye’de ortaya atan Mehmet Yalçın: “Sırf daha iyi omletler yapmak için ithal bakır tavalar alıyorum”



Gastroseksüellik kavramı nereden çıktı?



Bu kavramı Türkiye’de ben ortaya attım. Fakat sonradan öğrendim ki ürünleri İngiltere’de satılan bir Asya yiyecekleri markası olan Purasia temmuz ayında bu isimde bir web sitesi açmış. İngiltere’de de bu kelime tartışılmış, konuşulmuş.



Kadınlar gastroseksüel erkekleri çekici buluyor mu?



Yemek pişiren erkek, hamur açmamak, dolma, börek gibi domestik anne yemekleri yapmamak kaydıyla baştan çıkarıcı. Gastroseksüel erkekler de daha çok kısa sürede yapılan tava yemeklerine meraklıdır.



Son zamanlarda filmlerdeki pek çok seksi erkek figüründe erkeğin kadına makarna pişirdiğini, mum ışıklı sofra kurduğunu görüyoruz. Bir zamanlar erkeğin “Gel sana kelebek koleksiyonumu göstereyim” veya “Beni bir kahve içmeye davet etmeyecek misin?” yaklaşımlarının yerini, kadınların “Bana bir makarna yapar mısın?” sözleri alıyor.



Sizce bir gastroseksüelin kesinlikle iyi yapması gereken beş yemek nedir?



Bence yumurta kırmasını bilmeli! Şaka gibi görünüyor ama iyi omlet yapmak hem çok basit hem çok zordur. İyi omlet yapmalı. Yine iyi pilav pişirmeli. İyi biftek pişirmeli, eti kurutmadan, dışı nar gibi içi sulu pişirebilmeli. Kendine özgü bir deniz ürünü spesiyalitesi ve makarna sosu olmalı.



Siz bir gastroseksüel misiniz?



Böyle bir yorumu kendim yapmam doğru olmaz. Ama doğrusu mutfak aletleri satılan Esse gibi mağazalarda kendimden geçtiğimi, sırf daha güzel omletler yapmak için Fransa’dan ithal bakır tavalar ve daha güzel yahniler hazırlamak için yine Fransız döküm demir tencereleri, döküm demir ızgara tavaları aldığımı itiraf etmeliyim.



“Maço erkek gastroseksüellik akımından yara alıyor”



“Maço erkek” kavramı gastroseksüellikten nasıl etkilenecek?



Maço erkek gastroseksüellik akımından yara alıyor. Zira maço erkek mutfağa girmez, “Yumurta bile kırmayı bilmem!” diye övünür, çok çok piknikte mangal yapar. Gastroseksüel ise bazen eşinden önce kalkıp pazar kahvaltısını hazırlar ve eşinin yatağına götürür. O hastayken ona çorba hazırlar ve misafirler gelince yüksünmeden ya da “Kılıbık mıyım?” gibi komplekslere kapılmadan mutfağa girer. Bence kadınlar bu nedenle bu tiplere bayılıyor.



Gastroseksüel bir erkeğin sevgilisi veya karısı ne hisseder?



Eşleri rahatsız değil, tam tersine mutlu. Çünkü mutfaklara kaliteli malzemeler satın alınıyor, gastroseksüel büyük para harcayıp Gaggenau’ya lüks mutfak yaptırıyor veya özel bir fırın ısmarlıyor. Bir arkadaşımın eşi “Ne kadar iyi oluyor. Eşim mutfağa meraklı olduğu için yeni tencere aldırabilmek için didişmeme gerek kalmıyor, zaten en iyi mutfak gereçlerini kendi hobisi olarak alıyor” diyordu.



“Fransız tencere yemeklerinde oldukça başarılıyım”



Mehmet Demirkol (Spor yazarı)



Yemek konusuna meraklısınız. Nasıl bir ilgi bu? Size gurme diyebilir miyiz?



Evet, ağız tadıma düşkünüm ama kendimi gurme değil de gurman olarak nitelendirmeyi tercih ediyorum. Gurman Fransızcada yemek yemeyi seven, obur anlamına gelen bir terim. Yemek yapmaya meraklıyım ve bundan çok keyif alıyorum ama bu beni bir usta yapmaz.



Yemek maceranız nasıl başladı?



Annem çok güzel yemek yapardı ama ben genç yaştayken rahatsızlandı ve Alzheimer olduğu için de yemek yapamaz hale geldi. Onun yerine ondan öğrendiklerimi uygulayarak bu işi ben devraldım.



Yemekle ilgili yayınları takip eder misiniz?



Ederim. Birçok yemek kitabım var, yemek dergilerine de göz gezdiririm.



Seyahatlerinizde gittiğiniz yerin mutfağı hakkında araştırma yapar mısınız?



Evet, hatta bazen tatile gideceğim zaman seçimlerimi mutfağı kuvvetli yerlerden yana kullanırım. Favorim Fransa ve İtalya. Fransa’nın mutfağı çok zengindir. İtalya bizde makarnacı olarak bilinir ama esasında Güney İtalya balıkları ve çeşit bolluğu ile meşhurdur. Napoli’de pizzanın bile 80 farklı çeşidi vardır.



Sizce ideal mutfak nasıl olmalı?



Büyük ve kullanışlı bir tezgaha sahip olmalı.



“Eşim halinden memnun, zamanla bana benzemeye başladı”



Arkadaşlarınız için özel yemekler pişirir misiniz?



Belli bir yaştan sonra dostlukların yemek üzerine kurulabileceğini düşünüyorum. Arkadaşlarıma yemek yapmayı severim ve yaptığım yemeklerin beğenilmesi en az yazılarımın beğenilmesi kadar hoşuma gider.



Eşiniz bu konuda ne düşünüyor? Size yemek pişirmek zor bir şey mi?



Bence o halinden memnun. Benim kadar mutfağa düşkün olmasa da zamanla bana benzemeye başladı. Artık o da yeni tarifler deniyor. Bence iyi yemek yapabilmenin püf noktası el ayarıdır ve eşimde bu kesinlikle var.



En iyi pişirdiğiniz yemek hangisi?



Fransız usulü yahnileri iyi yaparım. Bizim kasaplarımız eti iyi pişsin diye ince keserler ama Fransızlar hafif pişmiş sevdikleri için farklı kesim teknikleri kullanıyorlar. Ben de Fransız yemeği pişireceksem eti evde kendim keserim.



Siz bir gastroseksüel misiniz?



Bilemiyorum, kendimi hiçbir sınıfa sokmam istemem. Hem gastroseksüel olmak için şaraptan iyi anlıyor olmak gerekli. Benim içki konusunda bir uzmanlığım yok.



“Yemek yapmak bir nevi meditasyondur”



Mustafa Dorsay (Fotoğrafçı)



“Yemek yapmak hobimdir” diyebilir misiniz?



Diyebilirim ama ben sadece hobi olarak değil, beslenmek için yemek yapıyorum. Hem hobi hem de zorunluluk diyebiliriz. Yemek yapmak bir nevi meditasyondur benim için. O an sadece yemekle ilgilenir ve zihninizi boşaltırsınız.



Kaç yaşınızdan beri yemek yapmayı seviyorsunuz?



Annem, çocukken bile mutfakta peşinde dolaşıp ona yardımcı olmaya çalıştığımı söylüyor. Daha çok son 15 yıldır mutfakla ilgiliyim.



Yemekle ilgili dergileri ve kitapları takip eder misiniz? Favori yemeğiniz nedir?



Takip bazında ilgili değilim ama yemek kitaplarını incelerim. Diğer yandan uzmanlık alanım yemek fotoğrafları olduğu için zaten çok yemek görmekteyim. Çok fazla aşçıyla ve gurmeyle birlikte oldum. Deneyimlerini paylaştım. Favori yemeklerim arasında wok’ta yapılan, çeşitli sebzelerin hızla pişirildiği Uzakdoğu yemeklerini sayabilirim.



“Yemeklerimde baharat kullanmayı severim”



En iyi pişirdiğiniz yemek nedir?



Hepsini dersem ukalalık etmiş olmam, değil mi? Benim yemeklerim karmaşık değildir, sadedir. O nedenle kolaylıkla yapılır. Ancak ben yemekleri farklı pişiririm, yani tüm malzemeyi birden bir tencereye atıp altını yakıp pişme süresini bekleyerek pişirmem. Her malzemenin farklı süresi vardır, onlara dikkat ederim. Ayrı pişirip eklerim.



Mutfağınızın estetiği dışında işlevselliğiyle de ilgilenir misiniz? Özel mutfak araçlarınız var mı?



İşlevsellik önemli ama genelde insan mekanına uyum sağlıyor. Tabii ki bazı yardımcı araçlarım var. Özellikle kıymak veya dilimlemek için rendeler, mandolin denilen alet çok kullandığım bir şey.



Mutfak alışverişini siz mi yaparsınız? Mutfakta olmazsa olmazlarınız nelerdir?



Kendim pişirdiğimden alışverişi genelde ben yapıyorum. Ama gönlümün sultanıyla da zaman zaman alışverişi birlikte yapıyoruz. Olmazsa olmazlarımın başında acı biber gelir. Yemeklerimde baharat kullanmayı severim.



Türk yemeklerinden favoriniz nedir?



Kuru fasulye, bulgur pilavı ve de yanında cacık (koyu hazırlanmış, bol dereotlu).



Sevgiliniz mutfakta bu kadar başarılı olmanızla ilgili ne düşünüyor? Bu onun için bir avantaj mı, dezavantaj mı?



Sevgilim de çok iyi yemek yapıyor. Biz ikimiz de vejetaryen besleniyoruz. Bu durumda zaten her şeyi yemediğimizden her yerde de yemiyoruz. Evde yemek yapmak bizim için keyif. Sadece ne yediğimiz değil, nasıl yediğimiz ve nasıl pişirdiğimiz de önemli bizim için.



(Milliyet)

Yemek yemeyi seven, pişirmeyi bilen, ağız tadına düşkün ve mutfak trendlerini takip eden erkeklere gastroseksüel deniyor. Bu konuda fikriniz nedir?



Evet, öyle deniliyormuş ama ben o sınıfa girmiyorum. Ben mutfakla o anlamda ilgilenmiyorum, benim için sağlıklı beslenmek öncelikli.