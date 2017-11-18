Puigdemont’un iadesine ilişkin karar ertelendi

İspanya'nın haklarında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarttığı Katalonya Özerk Yönetimi eski Başkanı Carles Puigdemont ve feshedilen Katalan hükümetinin dört üyesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de hâkim karşısına çıktı.

İspanya'nın Puigdemont ve diğer Katalan siyasetçilerin tutuklanması ve iade edilmesi talebine ilişkin yapılan ilk duruşmada karar çıkmadı.

Kapalı kapılar ardında bir saatten fazla süren duruşmanın ardından açıklama yapan Puigdemont'un avukatı Paul Bekaert, duruşmanın 4 Aralık tarihine ertelendiğini söyledi. Savcılığın, iade talebinin uygulanmasını istediğini belirten Bekaert, ancak halen yazılı savunma yapmalarının mümkün olduğunu ve henüz karar çıkmadığını söyledi.

Savcılıktan yapılan açıklamada da, "bütün tarafların gereken hazırlıkları yapabilmeleri ve iade talebine ilişkin tutumlarını açıkça ortaya koyabilmeleri için” duruşmanın ertelendiği belirtildi.

4 Aralık'taki duruşmada Puigdemont ve diğer dört Katalan siyasetçinin savunmalarını vermeleri bekleniyor.

Rajoy: Mahkemenin kararını saygıyla karşılayacağım

Mahkemeden Katalan siysetçilerin tutuklanarak İspanya'ya iade edilmeleri yönünde bir karar çıkması halinde Puigdemont'un temyize başvuracağı tahmin ediliyor. Kararın temyize götürülmesi halinde de iadeye ilişkin kararın alınmasının aylar sürebileceği belirtiliyor.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise Brüksel'deki mahkemenin her türlü kararını saygıyla karşılayacağını açıkladı. Rajoy, İsveç'in Göteborg kentinde yaptığı açıklamada, "Hukuka güveniyor ve özellikle de kararlarına saygı gösteriyor ve riayet ediyorum” dedi.

Puigdemont hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı

Katalonya Parlamentosu'nun 27 Ekim'de bağımsızlık ilan etmesinin ardından, Madrid anayasanın 155'inci maddesini uygulamaya koyarak Katalan hükümetini feshetmişti. Bunun ardından Puigdemont ve dört Katalan bakan Belçika'ya gitmişti.

Madrid ise Puigdemont ve diğer siyasetçiler hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkartarak, Belçika'dan Katalan politikacıların iadesini talep etmişti. Puigdemont ve diğer bakanlar 5 Kasım'da Belçika polisine teslim olmuş ancak çıkarıldıkları mahkeme tarafından şartlı tahliye edilmişlerdi. Katalan siyasetçiler "devlete isyan, isyana teşvik ve kamu malını kötüye kullanmakla” suçlanıyorlar.

dpa/AFP/AP, JD/CÖ

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