Puigdemont ifadeye gelmediği için tutuklanabilir

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Kasım (DHA) – İspanya Yüksek Mahkemesi, Belçika\'ya giden ve adil bir yargılama yapılacaksa İspanya’ya dönebileceğini açıklayan Katalonya Bölgesi lideri Carles Puigdemont\'un ülkeye dönüp ifade vermemesi halinde, kendisi hakkında Avrupa genelinde tutuklama emri çıkarılabileceğini açıkladı.

İspanya Yüksek Mahkeme Başkanı Carlos Lesmes, \"Bir hakim tarafından ifadeye çağrılan biri mahkemeye gelmezse, İspanya\'da herhangi bir AB ülkesinde, hakkında normal olarak tutuklama kararı çıkartılır\" dedi.

Haklarında isyan, isyana teşvik ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla soruşturma açılan Katalan lider ve 13 Katalan hükümet ve parlamento görevlisinin ifade süreçleri başladı.

Carles Puigdemont\'un avukatı Paul Bekaert yaptığı açıklamada, \"Puigdemont Madrid\'e gitmeyecek. Belçika\'da ifade vermesini talep ettim. Belçika kanunları uyarınca bu mümkün\" demişti.

Tutuklama olabileceğine dair haberler, ayrılıkçı bölge hükümetinin diğer yargılanan üyelerinin ifade vermeye gelmesiyle çıktı.

Mahkeme binasına ilk gelen Katalonya Başbakanı Oriol Junqeras oldu. Mahkeme altı Katalan vekilin sorgusunu 9 Kasım\'a erteledi. Mahkeme dışında biriken göstericiler \"Özgürlük, Korkmuyoruz\" gibi sloganlar attı.

Tutuklanması durumunda Puigdemont için 30 yıla kadar hapis cezası istenebileceği belirtiliyor.