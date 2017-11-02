T24 LogoT24 Logo
Dünya

Puigdemont ifadeye gelmediği için tutuklanabilir

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Kasım (DHA) – İspanya Yüksek Mahkemesi, Belçika'ya giden ve adil bir yargılama yapılacaksa İspanya’ya dönebileceğini açıklayan Katalonya Bölgesi lideri Carles Puigdemont'un ülkeye dönüp ifade vermemesi halinde, kendisi hakkında Av

02 Kasım 2017 17:23

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Kasım (DHA) – İspanya Yüksek Mahkemesi, Belçika\'ya giden ve adil bir yargılama yapılacaksa İspanya’ya dönebileceğini açıklayan Katalonya Bölgesi lideri Carles Puigdemont\'un ülkeye dönüp ifade vermemesi halinde, kendisi hakkında Avrupa genelinde tutuklama emri çıkarılabileceğini açıkladı.
İspanya Yüksek Mahkeme Başkanı Carlos Lesmes, \"Bir hakim tarafından ifadeye çağrılan biri mahkemeye gelmezse, İspanya\'da herhangi bir AB ülkesinde, hakkında normal olarak tutuklama kararı çıkartılır\" dedi.
Haklarında isyan, isyana teşvik ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla soruşturma açılan Katalan lider ve 13 Katalan hükümet ve parlamento görevlisinin ifade süreçleri başladı.
Carles Puigdemont\'un avukatı Paul Bekaert yaptığı açıklamada, \"Puigdemont Madrid\'e gitmeyecek. Belçika\'da ifade vermesini talep ettim. Belçika kanunları uyarınca bu mümkün\" demişti.
Tutuklama olabileceğine dair haberler, ayrılıkçı bölge hükümetinin diğer yargılanan üyelerinin ifade vermeye gelmesiyle çıktı.
Mahkeme binasına ilk gelen Katalonya Başbakanı Oriol Junqeras oldu. Mahkeme altı Katalan vekilin sorgusunu 9 Kasım\'a erteledi. Mahkeme dışında biriken göstericiler \"Özgürlük, Korkmuyoruz\" gibi sloganlar attı.
Tutuklanması durumunda Puigdemont için 30 yıla kadar hapis cezası istenebileceği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıKasım DHAYüksek Mahkemesi BelçikaKatalonya BölgesiPuigdemontAvrupaYüksek Mahkeme Başkanı Carlos LesmesABHaklarındaKatalanCarles PuigdemontBekaertMadridBelçikaTutuklamaMahkemeKatalonya Başbakanı Oriol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24