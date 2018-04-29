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BBC Türkçe

Puigdemont gözaltında: Katalonya'da '55 bin kişi sokağa çıktı'

Katalan politikacı Carles Puigdemont'un Almanya'da gözaltına alınıp bir Alman cezaevine konulması sonrası Katalonya'da protesto gösterileri yaşanıyor. İspanyol Efe haber ajansı, protesto amacıyla sokağa çıkanların sayısının 55 bin kişi olarak tahmin edild

29 Nisan 2018 20:30

Katalan politikacı Carles Puigdemont'un Almanya'da gözaltına alınıp bir Alman cezaevine konulması sonrası Katalonya'da protesto gösterileri başladı.

Katalonya'nın bölgesel başkenti Barcelona ve yakındaki şehirlerde onbinlerce kişi gözaltıyı protesto için sokağa çıktı.

AFP haber ajansı Barselona kentindeki olaylarda, çoğu hafif 79 kişinin yaralandığını duyurdu. Ajans bu yaralılar arasında 13 de polisin olduğunu bildiriyor.

İspanya, Puigdemont hakkında "isyana teşvik" ve "ayaklanma" suçlamalarıyla Avrupa çapında tutuklama emri çıkarmıştı.

İspanyol Efe haber ajansı, protesto amacıyla sokağa çıkanların sayısının 55 bin kişi olarak tahmin edildiğini duyurdu.

Avrupa Komisyonu merkezleri ve Alman Konsolosluğu çevresinde toplanan göstericiler, "Siyasi tutuklulara özgürlük", "Böyle bir Avrupa utanç verici" sloganları attı.

Efe haber ajansı, 3 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

İspanya Yüksek Mahkemesi Cuma günü aralarından Puigdemont'un da olduğu 25 Katalan liderin isyan çıkarma, görevini kötüye kullanma ve devlete itaatsizlik suçlarından yargılanmaları gerektiğine hükmetmişti.

Mahkeme 5 Katalan liderin tutuklu yargılanmasına hükmetmişti. Bu kişiler arasında Katalonya'da yeni seçimlere aday olarak gösterilen Jordi Turull da var.

Cuma günü Danimarka üzerinden Almanya'ya giriş yaptığı sırada gözaltına alınan Carles Puigdemont, Pazartesi günü Almanya'da hakim karşısına çıkarılacak.

Puigdemont, İspanya'nın Katalonya bölgesinde tek taraflı bağımsızlık ilanıyla sonuçlanan referandumun ilan edildiği Ekim ayından bu yana Belçika'da yaşıyordu.

Carles Puigdemont'un gözaltına alınması, Avrupa çapındaki tutuklama emrinin Cuma günü yeniden çıkarılması ile gerçekleşti.

Bir ülke, AB çapındaki tutuklama emrini, "eğer iade sonucu şüphelinin insani haklarının zarar göreceğinden endişe ediyorsa" uygulamayabiliyor.

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