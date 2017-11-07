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Dünya

Puigdemont: Bu iş uluslararası mahkemelerde bitecek

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Kasım (DHA) –  Görevinden alınan Katalan lider Carles Puigdemont Katalonya’nın bağımsızlığına ilişkin krizin uluslararası mahkemede biteceğini söyledi

07 Kasım 2017 19:04

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Kasım (DHA) –  Görevinden alınan Katalan lider Carles Puigdemont Katalonya’nın bağımsızlığına ilişkin krizin uluslararası mahkemede biteceğini söyledi.
Halen Brüksel’de olan ve dört hükümet yetkilisiyle birlikte 17 Kasım’da Belçika’da mahkemeye çıkacak olan Puigdemont konuştuğu bir radyo programında, \"Kimsenin kuşkusu olmasın; tüm bunlar İspanya’yı birçok konuda da eleştirmiş olan uluslararası mahkemelerde bitecek\" dedi.
Kendisinin ve eski hükümet yetkililerinin bağımsızlık yolunda hapse de gidebileceğinin farkında olduklarını belirten Puigdemont şöyle konuştu:
\"Tabii ki hapse girmeye de hazırlıklıyız. Bir iş yapmak için buradayız. Kimse adaletten kaçtığımızı düşünmemeli. Gönüllü şekilde ifade vermeye gittik. Ortadan kaybolmamış anlaşılabilir bir durum olmazdı. Avrupa’nın kalbine geldik ve şu anda dünya bizi dinliyor.\"
İspanya’da tutuklu bir şekilde yargılanmakta olan arkaadşlarını unutmadıklarını belirten Puigdemont, \"Bizim faaliyetlerimiz onlara yardımcı olabilir. İspanya devleti büyük bir baskı ve şiddet dalgasına hazırlanıyordu ve bundan bizi sorumlu tutacaklardı; buna izin veremezdik\" diye ekledi. (Fotoğraflı)

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