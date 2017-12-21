Puigdemont: Adayları hapiste veya sürgündeyken yapılan seçim normal değildir

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Aralık (DHA) – İspanya’nın görevinden alından Özerk Katalonya Bölgesi eski lideri Carles Puigdemont, \"fiilen bağımsızlık oylamasına dönüşen\" seçimlerin, bölgenin “normale dönmesi için” bir şans olduğunu söyledi.

Seçim kampanyasını Belçika’dan yürüten Puigdemont, “Adayları hapiste veya sürgündeyken yapılan bir seçim normal değildir” dedi.

Katalonya’da seçmenler bölgesel parlamento üyelerini seçmek için bugün sandık başına gitti. Seçmenler ya bölgeyi Avrupa’nın en yeni ülkesine dönüştürecek ayrılıkçı partiye ya da İspanya’nın toprak bütünlüğünü öncelik yapan birlik yanlısı partiye oy verdi.

Independent Gazetesi’nde yer alan habere göre kaçak ve tutuklu ayrılıkçı adaylarla birlikçi adayların oy oranları birbirine çok yakın. Bu sebeple kesin seçim sonuçlarının geç saatlere kadar açıklanamayacağı öngörülüyor.

Seçimde rekor seviyede katılım bekleniyor ve sonuçların 5.5 milyon seçmenin beşte biri oranındaki kararsız seçmen tarafından belirlenmesi bekleniyor.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy Katalonya Bölgesel Yönetimi’ni yasalığı kabul edilmeyen bağımsızlık referandumu yapması ve ardından bağımsızlık ilan etmesi sebebiyle feshetmiş, Brüksel’e giden eski Katalonya Bölgesi lideri Carles Puigdemont’un yakalanması için kırmızı bültenle tutuklama emri çıkarmıştı. Katalonya’nın ancak birlikten yana bir hükümetle “normale” dönebileceğini vurgulayan Rajoy, seçmenlere istikrar ve ekonomik büyüme için birlikte kalmak yönünde oy vermelerini tavsiye etti.