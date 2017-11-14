Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, dün gece yüksek gerilim hattı tellerine çarpan, nesli tehlikedeki puhu kuşu, elektrik akımına kapılarak öldü.

Türkiye\'de nesli tehlike altında olan kuşlar arasında sayılan ve koruma altında bulunan puhu kuşu, dün gece saatlerinde, merkez Zeytintepe Mahallesi\'nde elektrik tellerine çarptı. Yaklaşık 2 metre kanat açıklığına sahip puhu kuşu elektrik akımına kapılarak öldü. Çarpmanın etkisiyle mahallede elektrikler kesildi. Ekiplerin çalışması sonucu hatların onarılmasıyla kısa süre içinde mahalleye tekrar elektrik verildi. Sabah saatlerinde mahalle sakinlerinin kuş ölüsünü yerde görmeleri üzerine durum Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirildi. İnceleme yapan uzmanlar, puhu kuşunun elektrik çarpması ve sonra da yüksekten düşme sonucu öldüğünü belirledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi Murat Özel, Tunceli bölgesinde yaban hayatının çok zengin olduğunu ve dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan birçok kuş ile memeli hayvan türünün il sınırları içinde yaşadığını söyledi. Özel, şöyle konuştu:

\"Daha önce Tunceli kırsalında iki puhu kuşunu yaralı bulup tedavilerini yaparak doğal ortamına bıraktık. Yine yakın zamanda elektrik çarpması sonucu yaralanan bir başka puhu kuşunu yakalayıp iyileştirip, doğal ortamına bıraktık. Ama bu kuş şansız bir şekilde telef olmuş. Tunceli\'nin doğası bakir ve bu yüzden çok sayıda yaban hayvanı yaşıyor. Özellikle kanatlı hayvan popülasyonu oldukça fazla. Puhu kuşu nesli giderek azalan bir kanatlı türü ve koruma altında. Bizler bu kuşların korunması için çok çabalıyoruz ama bu puhu kuşu şehir içine kadar gelmiş. Bu bölgelere gelmemesi gerek normalde ama muhtemelen bölgenin kayalık ve ağaçlık olması nedeniyle av için gelmiştir. Elektrik telleri kapalı olsa bu sonuç olmaz. Birçok kuş türü bu şekilde elektrik çarpması ile telef oluyor. Umarım bu konuya çözüm bulunur ve yüksek gerilim hatları kapalı çekilir. Bu puhu kuşu üzerinde gerekli incelemeleri yapacağız.\"



FOTOĞRAFLI