T24 LogoT24 Logo
Gündem

Puhu kuşu, elektrik akımına kapılarak öldü

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, dün gece yüksek gerilim hattı tellerine çarpan, nesli tehlikedeki puhu kuşu, elektrik akımına kapılarak öldü

14 Kasım 2017 20:05

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, dün gece yüksek gerilim hattı tellerine çarpan, nesli tehlikedeki puhu kuşu, elektrik akımına kapılarak öldü.
Türkiye\'de nesli tehlike altında olan kuşlar arasında sayılan ve koruma altında bulunan puhu kuşu, dün gece saatlerinde, merkez Zeytintepe Mahallesi\'nde elektrik tellerine çarptı. Yaklaşık 2 metre kanat açıklığına sahip puhu kuşu elektrik akımına kapılarak öldü. Çarpmanın etkisiyle mahallede elektrikler kesildi. Ekiplerin çalışması sonucu hatların onarılmasıyla kısa süre içinde mahalleye tekrar elektrik verildi. Sabah saatlerinde mahalle sakinlerinin kuş ölüsünü yerde görmeleri üzerine durum Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirildi. İnceleme yapan uzmanlar, puhu kuşunun elektrik çarpması ve sonra da yüksekten düşme sonucu öldüğünü belirledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi Murat Özel, Tunceli bölgesinde yaban hayatının çok zengin olduğunu ve dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan birçok kuş ile memeli hayvan türünün il sınırları içinde yaşadığını söyledi. Özel, şöyle konuştu:
\"Daha önce Tunceli kırsalında iki puhu kuşunu yaralı bulup tedavilerini yaparak doğal ortamına bıraktık. Yine yakın zamanda elektrik çarpması sonucu yaralanan bir başka puhu kuşunu  yakalayıp iyileştirip, doğal ortamına bıraktık. Ama bu kuş şansız bir şekilde telef olmuş. Tunceli\'nin doğası bakir ve bu yüzden çok sayıda yaban hayvanı yaşıyor. Özellikle kanatlı hayvan popülasyonu oldukça fazla. Puhu kuşu nesli giderek azalan bir kanatlı türü ve koruma altında. Bizler bu kuşların korunması için çok çabalıyoruz ama bu puhu kuşu şehir içine kadar gelmiş. Bu bölgelere gelmemesi gerek normalde ama muhtemelen bölgenin kayalık ve ağaçlık olması nedeniyle av için gelmiştir. Elektrik telleri kapalı olsa bu sonuç olmaz. Birçok kuş türü bu şekilde elektrik çarpması ile telef oluyor. Umarım bu konuya çözüm bulunur ve yüksek gerilim hatları kapalı çekilir. Bu puhu kuşu üzerinde gerekli incelemeleri yapacağız.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferit DEMİRTUNCELİ DHA TUNCELİTürkiyeZeytintepe MahallesiYaklaşıkEkiplerinSabahDoğa KorumaMilli ParklarKonuylaMuratTunceliYineAmaPuhuBizlerBuElektrikBirçokUmarım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24