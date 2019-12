PÜF NOKTASI: Makyaj malzemenize ilkyardım

Kırılan ruj, akışkanlığını kaybetmiş oje veya kurumaya yüz tutmuş rimel...Hepsini geri kazanmanın bir yolu var.İşte işe yarayan basit formüller!



Rujunuz sıcağa maruz kaldı, yumuşadı ve sürmeye çalışırken kırıldı. Ne yapacaksınız?

Çözüm 1:



Kırılan parçayı parmaklarınızın arasından kaymaması için kâğıt bir mendille tutun. Dibini bir çakmak veya mum yardımıyla ısıtın. Tam erime noktasına gelirken diğer parçayla birleştirin. (Birbirlerine dikkatlice bastırın ve bir kaç saniye öyle tutun.) Şimdi rujunuzu ağzı açık fakat ruj kılıfı içinde olacak şekilde 1 saat kadar buzdolabında bekletin.



Çözüm 2:



Eğer rujunuz hiç tamir olmayacak gibiyse, kalanları boş bir lipglos kutusuna boşaltın. Ve üzerine bir müddet fön tutun. İyice ısınıp, yumuşayıp eşit bir şekilde dağılmasını sağlayın. Sonra da soğutun.



Saç Spreyinizin Ucu Tıkalıysa



Saç spreyinin içindeki yapışkan madde, kullanım sırasında bazen akabilir. Veya spreyin valfında (sıktığınız uç) kalabilir ve kurur. Böyle olunca da spreyin ağzı tıkanır.



Çözüm:



Valfı sıcak buhardan geçirin. Böylece yapışkanlı yer yumuşayacak. Sonra bir kürdan veya kâğıt mendille valfın deliğini güzelce silin, temizleyin. Tıkanıklığı önlemek için her kullanımdan sonra sıcak suyun altında tutun ve sonra da kurulayın. Eğer saç spreyini çok sık kullanmıyorsanız, küçük bir şişe tercih etmenizi öneririz.



Göz Kaleminiz Kırılırsa…



İster dudak çerçevesini belirlemekte kullandığınız dudak kaleminiz, ister göz kaleminiz olsun kırılabilirler.

Çözüm:

Bu sorunla karşılaşmamak için, kullanmadan önce kalemi 15 dakika buzdolabında bekletin. Böylece içeriği sertleşir. Sonrasında hiç problem olmadan ucunu açabilirsiniz.



Bunlara Dikkat!



• Kozmetik ürünlerini her zaman nem, sıcak ve ışıktan korumalısınız. Serin ve kuru yerleri tercih etmelisiniz. Bozulmuş ürünleri ise derhal çöpe atmalısınız.



Bunun dışında, ambalajın üzerindeki, açıldıktan sonra ne kadar süre kullanılabildiğine dair ibareye de dikkat etmelisiniz. Bu genellikle ay veya yıl olarak belirtilir.



• Likit makyaj malzemesi kullanırken, her zaman kullanacağınız kadar miktarı elinize dökerek yayın. Asla fazla ürünü yeniden şişeye geri dökmeyin. Bu bakterilerin yayılmasına neden olabilir.



• Rimel fırçanızda fazla maskara kaldıysa bunu da asla geri koymaya çalışmayın. İnce bir kâğıt mendille fazlalığı alın.



Kurumaya Yüz Tutmuş Maskara...



Eğer maskara havayla çok sık temas ederse daha çabuk kurur.



Çözüm 1: Maskarayı sıcak suya oturtun ve yeniden akışkan hale gelene dek bekleyin.



Çözüm 2: Maskara fırçasına 1–2 damla göz kremi sürün. Sonra yavaş ve yuvarlak hareketlerle fırçayı maskara tüpünün içinde çevirin ki krem maskarayla karışabilsin.

Dikkat: Rimel sürerken ikide bir de fırçayı ileri geri itip, tüpe sokup çıkarmayın. Hava ve bakterilerin içeri sızmasına neden olursunuz. Bu da maskaranın ömrünü azaltır.



Kırılmış Pudraya Ne Yapmalı?



Sıkıştırılmış pudralar sadece birkaç milim kalınlığında oldukları için yere düştüklerinde kolayca kırılabilirler.



Çözüm: Kırılan parçaları olabildiğince pudra kutusunun içinde bir araya getirmeye çalışın. Sonra üstüne biraz temizleme losyonu dökün. Kahvaltı bıçağı gibi keskin olmayan bir bıçakla, düzlemeye, şekil vermeye çalışın. Sonra da bırakın iyice kurusun.



Çözüm 2: Kırılan parçalar birleştirilemeyecek kadar küçük mü? O zaman kalanları da siz iyice ufalayın ve sıkıştırılmış pudranızı toz pudra olarak kullanın.



Etkisini Kaybeden Farlar



Göz farları uzun zaman kullanılmadığında iyice sertleşip, parlaklıklarını kaybedebilir.

Çözüm: Bir kâğıt mendil yardımıyla farın üst yüzeyini hafifçe silin. Üst tabaka gidince altta yine rahatlıkla kullanabileceğiniz parlak tabaka çıkacaktır. Farla birlikte kullandığınız fırçayı da yenilemeniz gerekebilir.



Kapağı Sıkışmış Veya Kalınlaşmış Oje



Oje şişesinin sıkışması, açmak için çok büyük güce ihtiyaç duymamıza neden olur. Hatta bu çoğu zaman imkânsızdır. Ojenin içeriğinin de neredeyse lastik formuna gelmesi sinirimizi bozar.



Çözüm 1: Sıkışmış kapağı önce asetonla silin. İnce vazelinle de kapağın kenarını ovun. Kolaylıkla açılacağını göreceksiniz.



Çözüm 2: Şişeyi sıcak suya oturtun ve içeriği yeniden akışkan hale gelene kadar bekleyin. Sonra iyice sallayın. Birkaç damla aseton veya oje inceltici atarsanız, ojenizin kalınlaşmasını önlersiniz. Ojenizin daha uzun ömürlü olmasını istiyorsanız buzdolabında saklayın.





Kaynak: Formsante