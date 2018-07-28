Pucca'ya 'Pinochet' soruşturması

Sosyal medyada "Pucca” rumuzuyla yazdığı blog ve kitaplarla tanınan Pınar Karagöz, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sırasında attığı "Tek umudum kaldı, Pinochet olayı'' tweeti nedeniyle savcılıkta ifade verdi. 'No' filminde, referandum sürecinde medyanın başlangıçta Pinochet'in önde gittiğini anlattığını ancak nihai sonucun Pinochet'in aleyhine olduğunu anlatan Karagöz, ''Ben de her ne kadar başlangıçta seçimlerde AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan önde görülse de bu sonucun sabaha doğru değişebileceğini umduğum için böyle bir paylaşım yaptım'' dedi.

Pinochet'in darbeyle ülkenin başına geçen bir general olduğunu söyleyen bazı takipçiler Pınar Karagöz'e tepki göstererek darbe çağrısı yaptığını iddia etmişti. Tweetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Pınar Karagöz hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek' suçundan soruşturma başlatmıştı.

Avukatlarıyla İstanbul Adalet Sarayı'na giden Karagöz, Basın Suçları Savcılığı'na "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

"Darbeyi destekleyecek bir insan değilim"

İfadesinde tweetin kendisine ait olduğunu söyleyen Karagöz, ''Ancak buradan gayri resmi seçim sonuçlarının belli olmaması sebebiyle bir darbe arzuladığım çıkarılmamalıdır'' dedi.

'No' filminde, referandum sürecinde medyanın başlangıçta Pinochet'in önde gittiğini anlattığını ancak nihai sonucun Pinochet'in aleyhine olduğunu anlatan Karagöz, ''Ben de her ne kadar başlangıçta seçimlerde AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan önde görülse de bu sonucun sabaha doğru değişebileceğini umduğum için böyle bir paylaşım yaptım'' dedi.

Darbeyi destekleyecek bir insan olmadığını söyleyen Pınar Karagöz, ''Darbenin desteklenmesi bugün hiçbir insan bakımından aka uygun bir durum değildir. Muhalif bir insan olabilirim. Ancak halkı kin ve düşmanlığa tahrik amacıyla hareket etmedim'' dedi.

Pınar Karagöz, oğlu Batı’yla ilgili olarak Twitter’da yaptığı “Batı’nın uşağıyım” paylaşımının ardından polislerin babasının evine giderek kendisini sorduğunu söylemişti.