Pucca ve Burry Soprano hakkında 10 yıla kadar hapis istemi

Savcılık, 'Pucca' lakaplı Pınar Karagöz ile 'Burry Soprano' lakaplı Burak Aydoğduoğlu hakkında soruşturmasını tamamladı. Sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan fenomenlerin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme' suçundan 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 'Pucca' lakaplı Pınar Karagöz ile 'Burry Soprano' lakaplı Burak Aydoğduoğlu ‘şüpheli' olarak yer aldı. Suçlama ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme'.

İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu veya uyuşturucu maddelerin kullanımını kolaylaştırma ve özendirme suçuyla ilgili çalışmalar yapıldığı anlatıldı. Çalışmalar sonucunda "pucca fan club" isimli facebook sayfası kullanıcısı Pınar Karagöz ile "Burry Soprano" takma adını kullanan youtube kullanıcısı Burak Aydoğduoğlu'nun uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme niteliğinde paylaşımlarda bulunduklarının tespit edildiği ifade edildi.

Madde kullanma yönünde cesaretlendirdi

Pucca lakaplı Pınar Karagöz'ün paylaşımlarına da yer verilen iddianamede, bir milyon 72 bin takipçisi olduğu, bu şekilde paylaşımlarla takipçilerini madde kullanma yönünde cesaretlendirdiği ve kullanmaya özendirdiği vurgulandı.

Meşruiyet kazandırdı

Karagöz'ün bir paylaşımında ise Kolombiya'nın Medelli şehrindeki insanların uyuşturucu ticareti sayesinde hayatta kalabildiğini, eve ekmeği bu sayede götürebildiğini ima ederek uyuşturucu kullanımını özendirdiği anlatıldı. Karagöz'ün ayrıca uyuşturucu konulu paylaşımlarını eleştirenlere tepki gösterip bu duruma meşruiyet kazandırmaya çalıştığının altı çizildi.

"Mary Jane argoda esrar demek"

İddianamede ayrıca, Burak Aydoğduoğlu'nun youtube'da paylaştığı ve söylediği ‘Mary Jane' isimli şarkısıyla uyuşturucu kullanımına özendirdiği vurgulandı. Mary Jane isminin argoda esrar anlamına geldiğini anlatan savcılık, şarkıda geçen sözlerin de uyuşturucu maddelerinin kullanılmasını alenen özendirdiğini anlattı.

10 yıla kadar hapis istemi

2 şüphelinin de "uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Hazırlanan iddianame Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.