PUBG'nin PlayStation'a geleceği tarih belli oldu

PUBG'nin PlayStation 4'ler için ne zaman yayınlanacağı netleşti. PUBG, 7 Aralık 2018 tarihinde yetkili teknoloji marketlerde ve PlayStation Store’da satışa çıkacak.



Sony, son dönemin en çok oynanan oyunlarından biri olan PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS’un (PUBG) resmi olarak PlayStation 4’e geleceğini açıkladı.

Nasıl oynanıyor?

100 oyuncunun bir haritaya bırakıldığı battle royale tarzı, yani oyuncuların yaşamak için diğer oyuncularla yarıştığı PUBG’de haritada son kalan oyuncu birinci oluyor ve Chicken Dinner ödülünün sahibi oluyor.

Son aşamaya kadar kalmak için isterseniz savaşabilir, isterseniz kaçabilirsiniz. PUBG, PlayStation 4 için Erangel, Miramar ve Sanhok’un yer aldığı üç haritayla birlikte geliyor. Ayrıca bir süredir beklenen kar temalı harita da bu kış oyunculara sunulacak. Oyunda özel maçlar, sıralama sistemi, etkinlik modu gibi özellikler ve çok daha fazlası yer alacak.

PUBG’nin PlayStation 4’e geliştirilmesi aşamasında proje yöneticiliği yapan Koo Sung Jeong, “PUBG’yi PS4’e geliştirirken hafızalarımıza kazınan en önemli an herhalde ilk kez 100 kişilik test maçını yapmamızdı. Testten önce geliştirme ekibimizin görevi bu yıl içerisinde oyunu tamamlayabilmekti. Bu bizim için meydan okuyucu, aynı zamanda imkansız gibi görünen bir olaydı. Ancak 100 kişilik teste katıldığımızda güvenimiz arttı ve tüm zorlukların üstesinden gelebileceğimizi fark ettik. Yarattığımız oyunla gurur duyuyor, sizin de oynamanız için sabırsızlanıyoruz” açıklamasını yaptı.







