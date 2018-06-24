PUBG Türkiye Ligi'nde şampiyon 'Oyun Hizmetleri' takımı oldu

Şampiyon ekip, Berlin\'de düzenlenecek 2 milyon dolar ödüllü PUBG Global Invitational Turnuvası\'nda Türkiye\'yi temsil edecek

Fatih UZUNER-Doğanay YAVUZ / İSTANBUL,(DHA)

PUBG Türkiye Ligi\'nde şampiyonluğa \'Oyun Hizmetleri\' takımı ulaştı.

Volkswagen Arena\'da gerçekleştirilen ve 20 takımın mücadele ettiği ligde şampiyon olan \'Oyun Hizmetleri\' takımı, 25-29 Temmuz tarihleri arasında Almanya\'nın Berlin kentinde düzenlenecek 2 milyon dolar ödüllü PUBG Global Invitational Turnuvası\'na katılmaya hak kazandı.

Tüm dünyadan canlı olarak izlenen final karşılaşmasında Team Ready takımı 2\'inci, Beşiktaş eSports ise 3\'üncü oldu.

Oyunseverler tarafından uzun süredir beklenen Türkiye\'nin en kapsamlı eSpor organizasyonu PUBG Türkiye Ligi\'nin final karşılaşması büyük bir heyecana sahne oldu. TAM Game ve PUBG Corp işbirliği ile Türkiye, Azerbaycan ve Arap Ülkelerini kapsayan ilk onaylı Playerunknown\'s Battlegrounds (PUBG) Ligi\'nde, Mart ayından bu yana 1920 oyuncu mücadele verdi. Yapılan maçlar ve yarı finalin ardından büyük finale katılmaya hak kazanan 20 takım, şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Şampiyonanın birincisi olan Oyun Hizmetleri, büyük ödülün yanı sıra, Temmuz ayında Berlin\'de düzenlenecek 2 milyon dolar ödüllü PUBG Global Invitational\'da Türkiye\'yi temsil etmeye hak kazandı.

TOPLAM 60 BİN DOLAR ÖDÜL DAĞITILDI

15 - 35 yaş arası oyuncuların yer aldığı ligin büyük finalinde toplam 60 bin dolarlık nakit ödül dağıtıldı. Finalde şampiyon olan takım, 16 bin dolar nakit ve ana sponsordan ekipman ödüllerinin sahibi oldu. Finalde dereceye giren 2\'nci takım 8 bin dolar, 3\'üncü takım ise 4 bin dolar para ödülünün sahibi oldu.

\"PUBG\'NİN EN BÜYÜK ORGANİZASYONU\"

Organizasyon ile ilgili olarak Playerunknown\'s Batteground (PUBG) Türkiye Topluluk ve İçerik Yöneticisi Barış Güler, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

PUBG markasının en büyük organizasyonunun Türkiye\'de düzenlendiğini belirten Gürer, \"Burada güzel bir organizasyona imza attık. Mart ayından bu yana bunun üzerinde çalışıyoruz. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında elemeler gerçekleştirdik.

Aylık olarak yapılan elemelerden yükselen takımlar, Haziran\'da kalan 72 takım üzerinden bir eleme daha yaparak büyük finalde oynayacak 20 takım belirlendi. Volkswagen Arena\'dayız ve finale kalan 20 takımımız kıyasıya mücadele etti. Bu 20 takımdan kazanan Türkiye\'yi temsilen Berlin\'de oynanacak olan \'PUBG Global Invitational\'da ülkemizi temsil edecek\" dedi.

\"TÜRKİYE\'DE VE DÜNYA\'DA EN ÇOK OYNANAN OYUNLARDAN BİRİ\"

PUBG\'nin, Dünya genelinde toplam 400 milyon oyuncu kitlesi bulunduğunu belirten Barış Gürer, \"PUBG olarak Dünya\'da toplam Xbox, Mobil ve Pc\'yi sayarsak 400 milyonluk bir oyuncu kitlesine ulaştık. Türkiye\'de ve dünyada en çok oynanan oyunlardan biri kesinlikle\" İfadelerini kullandı.

Oyunun içeriği ile ilgili bilgi veren Gürer, \"100 oyuncu aynı anda oyuna giriyorlar ve hayatta kalmaya çalışıyorlar. Refleksleri ve stratejileri çok önemli, tabii bir yandan da takımlar yavaş yavaş eleniyor ve en sonda da tek bir takım hayatta kalarak oyunu kazanmış oluyorlar. PUBG\'nin en çok oynanan 3 oyun modu bulunmakta, biri solo diye geçer, herkes oyuna girip 100 kişi arasından birinci olmaya çalışıyor. Duo diye bir modumuz var orada da 2 kişi oyuna giriyorsunuz. Burada 50 takım oluyor ve bunların içinden birinci olmaya çalışıyorsunuz. Squad dediğimiz modda da 4 kişilik ekiplerden 20 takım içinden en son hayatta kalan takım oyunu kazanmış oldu\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Barış Güler\'in açıklamaları

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