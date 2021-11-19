PUBG:New State, çıkış yaptığı 165 ülkede en popüler oyun oldu

PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, çıkış yaptığı tarihten itibaren 165 ülkede en popüler oyun konumuna geldi.

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yapımcıları KRAFTON Inc'in yaptığı yeni PUBG oyunu PUBG: New State, geçtiğimiz hafta çıkışını yaptı. Çıkışı ile birlikte de oyun beklenen başarıyı yakaladı.

DonanımHaber'in aktardığına göre, PUBG: New State, daha duyurulduğunda bile ön kayıt sayıları ile rekorlar kırmıştı. Bu yüzden oyunun çıkışında bir başarı yakalaması bekleniyordu ki öyle de oldu. Oyun daha ilk haftasını bitirmeden 20 milyon indirmeyi geride bıraktı ve Amerika, Güney Kore, Japonya, Almanya gibi ülkeler dahil toplam 165 ülkenin Google Play ve App Store'unda en popüler oyun konumuna geldi. Türkiye'de de iki PUBG oyunu liderliği paylaşıyor.

PUBG: New State şu anda App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak erişilebilir durumda.