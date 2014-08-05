'Puanı yetmeyen öğrenciler ya meslek lisesine ya da imam hatibe gidecek'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl ilk kez uyguladığı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi ile lise tercihlerini 31 Temmuz Perşembe günü almaya başladı. İlk gün Danıştay kararı ile yüzdelik dilimlerin yeniden hesaplandığını öğrenen öğrencilerin tedirginliği sürüyor. Hürriyet gazetesinden Gönül Koca’nın haberine göre, sistemle tercihlere göre yerleşemeyen öğrenciler ikametgâhına en yakın okula otomatik olarak kaydedilecek. Öğrenciler tercih yapmasa bile büyük ihtimalle imam hatiplere ve meslek liselerine otomatik olarak kaydedilmiş olacak.

Kontenjanları daha fazla

MEB’den yapılan açıklamalara göre, ortak sınavlar sonrası liselere yerleştirilme yapılacak öğrenci sayısı 1 milyon 273 bin 699 olarak belirlendi. Bakanlık liselere yerleştirmelerde, Anadolu imam hatip liselerine 215 bin 136, Anadolu liselerine 451 bin 926, Anadolu meslek lisesi programlarına 630 bin 815, fen liselerine 25 bin 320, sosyal bilimler liselerine ise 9 bin 240 olmak üzere 1 milyon 332 bin 437 kontenjan ayırdığını açıkladı. Bu durumda Anadolu liselerinin kontenjanı 451 bin iken, Anadolu imam hatip ve meslek liselerinin toplam kontenjanı 845 bin 951 oldu. Sisteme göre resmi okullara gitmek isteyen öğrenciler e-okul üzerinden okul kodları ve okul türleri olmak üzere iki grupta tercih yapacak. A grubu için öğrencilerden tüm okul türlerini içeren 15 tercih alınıyor. B grubunda ise okul türlerine göre tercih yapılacak. Öğrencilerin en az dört okul türünü zorunlu olarak yazması gerekiyor. Tercihlerin öğrenci ya da veli tarafından öğrencinin mezun olduğu ortaokul ya da başka bir ortaokul müdürlüğü tarafından onaylanması gerekiyor. Onay işlemi tamamlandıktan sonra herhangi bir değişiklik yapılamayacak. Otomatik yerleştirme sisteminde öğrencilerin hem puanlarına, hem de evine yakın olmasına bakılacak. Eve yakın okul kategorisinde imam hatipler ve meslek liseleri de bulunduğu için bu okulları istemeden yazan öğrenciler zorunlu olarak kayıt yaptırmak zorunda kalacağı iddia ediliyor. Tercihler bir defa yapılacak ve yedek yerleştirme olmayacak. Sonuçlar 22 Ağustos’ta açıklandıktan sonra 25-28 Ağustos’ta nakil başvuruları başlayacak. Okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler puanlarına bağlı kalmadan her hafta, boş kontenjanı olan farklı bir okula nakil başvurusu yapabilecek.

Özel okullarda farklı sistem

Ortak sınavlardan Türkçe, matematik ve fen puan türleri ve yıl sonu başarı puanının birleşiminden oluşan Özel Okullar Yerleştirme Puanı (ÖYP) ile öğrenci alacak özel okullar ise tercih listesinde yer almıyor. Öğrenciler gitmek istediği ve puanı tuttuğu özel okula bireysel başvuru yapıyor. Ön kayıtlar özel okullar tarafından internet sitesi aracılığıyla veya yüz yüze alınıyor. Karneleri ve nüfus kimlikleri ile okullara başvuru yapan öğrencilerin ÖYP’si hesaplanarak puanının okulu tutup tutmadığı tespit ediliyor. Okulun taban puanından yüksek ya da eşit olan öğrenciler ön kayıt yaptırabiliyor. Öğrencilerin, yerleştirme sonuçlarının açıklamasının ardından yerleştiği resmi okula başvurarak özel okula naklini istemesi gerekecek. Özel okullara dün başlayan birinci ön kayıt dönemi bu akşam sona erecek. 6-7 Ağustos’ta kesin kayıtlar yapılacak. İkinci ön kayıt dönemi 18-19 Ağustos, kesin kayıtları ise 20-21 Ağustos’ta. Üçüncü ön kayıtlar 25-26 Ağustos, kesin kayıtlar 27-28 Ağustos’ta. Son kayıtlar 1 Eylül’den itibaren Özel Okullar Kayıt Komisyonu tarafından alınacak karara göre belirlenecek.

TEOG’da zorla yönlendirme yok

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ise Adana’da katıldığı program öncesinde TEOG sisteminde öğrencilerin otomatik olarak imam hatip liselerine kaydedileceği konusunda açıklama yaptı. Avcı şunları söyledi: “Hangi öğrencinin hangi tercihler doğrultusunda hangi okullara gideceğini en iyi velilerimiz bilir. Hiçkimsenin arzu etmediği bir okula zorla yönlendirilmesi katiyen söz konusu olmaz, olmamıştır bugüne kadar. Kaldı ki en büyük kontenjan meslek liselerinde, sonra anadolu liselerimizde, sonra anadolu imam hatip liselerinde, sonra sosyal bilimler liselerinde... Dolayısıyla kontenjanlar müracaatlara uygun. Öğrencilerimiz de kendilerine en uygun olan tercihlerini seçimlerini yapacak ve okullarına yerleşecekler. Özellikle velilerimizden rica ediyorum. Bu konularda çok dikkatli olsunlar çünkü onları tedirgin etmek için çok sistematik bir çaba olduğunu müteakip defalar söyledim. Onlara karşı da duyarlı olmalarını özellikle rica ediyorum.”