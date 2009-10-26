'Puan' yöntemiyle forma girmiş

Sibel söyledi, kızı çekti

Konser öncesi 9 yıllık eşi Sulhi Aksüt ile süren boşanma davası ile ilgili soruları yanıtsız bırakan Can, yeni albümü öncesi puan yöntemiyle forma girdiğini söyledi.Öncesinde verdiği 7 kiloya ek olarak konser öncesi bakıma girip 4 kilo daha veren ünlü yıldızı izlemeye gelenler arasında Ece Erken ve Yılmaz Morgül de vardı.Gecenin sürprizi ise Can’ın kızı Melisa’ydı. Ünlü sanatçı şarkılarıyla sevenlerini coştururken Melisa, annesinin hediye ettiği fotoğraf makinesiyle bol bol fotoğraf çekti.