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'Puan' yöntemiyle forma girmiş

Önceki gece Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkan Sibel Can, Emel Acar imzalı kostümünün içinde verdiği kilolarla dikkat çekti.

26 Ekim 2009 02:00

Önceki gece Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkan Sibel Can, Emel Acar imzalı kostümünün içinde verdiği kilolarla dikkat çekti.

Konser öncesi 9 yıllık eşi Sulhi Aksüt ile süren boşanma davası ile ilgili soruları yanıtsız bırakan Can, yeni albümü öncesi puan yöntemiyle forma girdiğini söyledi.

Öncesinde verdiği 7 kiloya ek olarak konser öncesi bakıma girip 4 kilo daha veren ünlü yıldızı izlemeye gelenler arasında Ece Erken ve Yılmaz Morgül de vardı.

Sibel söyledi, kızı çekti

Gecenin sürprizi ise Can’ın kızı Melisa’ydı. Ünlü sanatçı şarkılarıyla sevenlerini coştururken Melisa, annesinin hediye ettiği fotoğraf makinesiyle bol bol fotoğraf çekti.

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