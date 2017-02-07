PTT'ye 2 bin 500 personel alınacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Varlık Fonu'na devredilen Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ 'ye (PTT), 2 bin 500 yeni personel alınacağını duyurdu.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Arslan, PTT bünyesinde istihdam edilecek 2 bin 500 personel tamamının 2017 yılında alınacağını duyurdu.

Başvurular haftaya başlayacak

Bakan Arslan, önümüzdeki hafta büro, gişe ve dağıtıcı memurlar olmak üzere İstanbulda 500 kişinin alım sürecinin başlatılacağını belirtti.

Hazine uhdesinde bulunan bir kısım kamu sermayeli şirketler ile özelleştirme programında bulunan bazı şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonu'na devredilmişti.

Türkiye Varlık Fonu'da devredilen şirketler şöyle:

-Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ

-Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)

-Türkiye Petrolleri AO (TPAO)

-Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT)

-Borsa İstanbul AŞ (BİST)

-Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı

-Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yüzde 6,68 oranındaki Hazine'ye ait hissesi

-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

-Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

-Türkiye Halkbankası Anonim Şirketi'nin yüzde 51.11 oranında hissesi

-Türk hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın yüzde 49.12 oranında hissesi

-Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin yüzde 6,68 oranında hissesi

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