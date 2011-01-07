-PTT'NİN BAŞARISI ''MOTOSİKLETLİ ORDU'' ANKARA (A.A) - 07.01.2011 - PTT Genel Müdürlüğü 2006 yılında hizmetlerinde kullanmaya başladığı motosikletler sayesinde dağıtımda yüzde 50 performans artışı yakaladı. PTT Genel Müdürü Osman Tural, kurumun imaj değişikliği kapsamında hayata geçirdiği uygulamalardan biri olan motosiklet kullanımının, kuruluşa önemli yararlar sağladığını ifade etti. Dağıtıcıların uzun mesafeleri yürüyerek veya bisikletle gitmelerinin uzun zaman aldığını belirten Tural, ''Scooterlar hem dağıtıcımızı rahatlattı, hem de dağıtım işini hızlandırdı. Performansta artış yaşadık. Yaya dağıtımı ile kıyaslandığında Scooterlarla dağıtım yapan çalışanlarımızın performansı yüzde 50 arttı. Bu araçlar özellikle turizm bölgelerinde çok kullanılır oldu. Ayrıca PTT açısından güzel bir imaj oluşturdu'' diye konuştu. Bu araçları, normal motosikletlerden daha kolay kullanıldığı için tercih ettiklerini anlatan Tural, taşıtların yoğun trafik ve dar sokakların olduğu yerlerde önemli kolaylıklar sağladığını söyledi. Ek ödenekle çalışanların Scooter tipi motosiklet kullanmasını teşvik ettiklerini belirten Tural, bu taşıtları kullanmak isteyen personelin A-2 sürücü belgesi alması gerektiğini, bunun için gereken ücretlerin PTT Genel Müdürlüğü tarafından karşılandığını kaydetti. -TÜRKİYE GENELİNDE 2 BİN 516 SCOOTER- PTT'nin Türkiye genelinde 2 bin 516 Scooter tipi motosikletinin bulunduğunu anlatan Tural, dağıtım hizmetlerine sürat getiren bu araçlarla, telgraf, APS, tebligat ve taahhütlü ve küçük ebatlı kargonun en kısa sürede varış noktalarına ulaştırıldığını söyledi. Tural, ayrıca göndericilerin talep etmesi halinde gönderilerin belirtilen noktalardan da bu araçlarla alınabildiğini ifade ederek, ''Özellikle kışların sert geçmediği illerde bu araçlar daha çok kullanılıyor. Araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde de Scooterları kullanarak zamandan kazanıyoruz ve performans artışı yaşıyoruz'' şeklinde konuştu. PTT Genel Müdürlüğü, Scooter tipi motosikletleri çoğunlukla Adana, Antalya, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya, Kütahya ve Muğla'da yoğun olarak kullanıyor.