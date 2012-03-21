PTT 3 milyon öğrencinin bilgilerini topladı!

T24 - PTT'nin 3 milyon öğrencinin bilgilerini topladığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın buna karşı çıktığı belirtildi. Hukukçulara göre PTT suç işliyor.

PTT’nin, 2012’de ÖSYM’nin yapacağı YGS ve SBS gibi sınavlarda yarışacak olan 3 milyonu aşkın adaya ait kimlik bilgilerinin peşine düştüğü ortaya çıktı.

Hebertürk'ün haberine göre, PTT Genel Müdürlüğü, ocak ayında resmi yazıyla tüm teşkilatını uyararak aday bilgilerini elde etmelerini istedi.

Öğrencilerin ad-soyadı, doğum tarihi, TC kimlik numarası, öğrenim gördükleri okullar ve adreslerine kadar, her türlü bilgilerinin Milli Eğitim Müdürlükleriyle irtibata geçilerek temin edilmesini isteyen PTT’nin resmi yazışmasında ilginç bir üslupla “2012 yılı ÖSYM’ye başvuran adayların bilgilerinin temin edilmesi yönünde her türlü girişimde bulunun” ifadesi yer aldı.

Milli Eğitim Müdürlüklerinin istenilen belgeleri göndermeye başladığı öğrenilirken, Milli Eğitim Bakanlığı, bu durumdan ancak Balıkesir Valiliği’nin resmi yazıyla durumu kendilerine sorması üzerine haberdar oldu.

Bakanlık olaya el koydu ve 'Bilgileri paylaşmayın' uyarısında bulundu. MEB Bilgi İşlem Grup Başkanı Volkan Akçay, tüm eğitim teşkilatına yazı göndererek, gizli olan bilgilerin PTT dahil hiçbir kuruma sızdırılmaması için uyardı.

MEB’in uyarısında, “İstatistiki bilgiler dahil her türlü verinin toplanması, hazırlanması ve paylaşılması, bakanlığımız adına Strateji Geliştirme Başkanlığı sorumluluğundadır. Bu bilgilerin PTT Genel Müdürlüğü dahil hiçbir kişi, kurum ya da kuruluşla paylaşılmaması gerekir” denildi.

'Amacımız ticari'

PTT Genel Müdürü Osman Tural, öğrenci bilgilerini ticari olarak değerlendireceklerini belirterek şunları söyledi: “Biz o bilgileri temin edelim derken, ‘Gidin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alın’ demedik. Kamu kuruluşu olduğumuz için ÖSYM’nin yaptığı üniversite sınavına girecek öğrencilerle ilgili adres bank oluşturmak istedik. Diğer üniversiteler, dershaneler bu bilgilere ulaşıyor. Biz de bunları değişik şekillerde ticari olarak değerlendirebiliriz.”

Tural, gazetenin, “Ticari olarak nasıl değerlendireceksiniz? Öğrencilerin kişisel bilgilerini ücret karşılığı üçüncü şahıslarla mı paylaşacaksınız?” sorusunu ise “O da bizim bileceğimiz bir iş” diye yanıtladı.

'Hukuken suç'

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve insan hakları ve kamu hukuku uzmanı Prof. Dr. Semih Gemalmaz “Bu bir suçtur. Rıza olmadan hiç kimsenin kişisel bilgileri toplanamaz. Her türlü yolla bilgiyi toplama girişimi ise hem iç hukuka hem de uluslararası insan hakları standartlarına aykırıdır” dedi.

Av. Ergin Cinmen de şunları söyledi: “Kişisel bilgilerin, emanet edildiği kurumlar dışındaki kişi ya da kurumlara verilmesi suç teşkil eder. Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesi, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır’ diyor. 137. maddede ise ceza daha da ağırlaştırılıyor. Bu suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, üst sınır 6 yıla çıkarılıyor."