PTT'den 'Sevgi Soysal' zarfı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından “2018 Yılın Yazarı Sevgi Soysal” konulu özel tarih damgalı zarf satışa sunuldu.
PTT’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa’da Nazım Hikmet Kültür Merkezinde düzenlenecek etkinlikte “2018 Yılın Yazarı Sevgi Soysal 16.02.2018 BURSA” ibareli özel tarih damgalı zarf kamuoyuna sunulacak.
TIKLAYIN - K24'ten Sevgi Soysal dosyası
“2018 Yılın Yazarı Sevgi Soysal” konulu özel tarih damgalı zarf, 2 buçuk lira karşılığında PTT işyerlerinden, www.filateli.gov.tr internet sitesinden ve filateli cep uygulamasından temin edilebilecek.