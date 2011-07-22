-PTT'DEN KARGOYA YENİ SINIFLANDIRMA ANKARA (A.A) - 22.07.2011 - PTT Genel Müdürlüğü, gönderi hizmetlerini, ''kurye'', ''şehir içi ekspres kurye'', ''nitelikli kurye'', ''kargo'' ve ''VIP kargo'' adı altında sunmaya başladı. PTT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, koli, kargo, acele posta gönderileri ile kapıdan kapıya teslim gönderileri olarak adlandırılan posta gönderilerinde yeni sınıflandırmaya gidildi. Bu amaçla hazırlanarak 11 Haziran 2011'de yürürlüğe giren ''PTT Kargo ve Kurye Gönderileri Yönetmeliğine'' göre, ağırlık olarak en fazla 2 kilogram, hacimsel olarak en fazla 2 desiye kadar olan ve en seri yoldan alıcılara ulaştırılacak evrak, doküman ve eşya bulunan gönderiler ''kurye''; pasaport, kimlik kartı, banka kartı gibi özellikli maddeleri ihtiva eden gönderiler ''nitelikli kurye''; il ve ilçe merkezlerinde kabulünün yapıldığı gün alıcılarına ulaştırılacak 30 kiloya kadar olan gönderiler ''şehiriçi ekspres kurye''; 2 kilo ve 2 desinin üzerinde ve kapsamında eşya bulunan gönderiler ''kargo''; ağırlıklı olarak uçakla ve en seri yoldan alıcılarına ulaştırılması istenen ve kapsamında eşya bulunan 2 kilo üzerindeki gönderiler ''VIP kargo'' olarak nitelendirilecek. Bunlar şehiriçi ve şehirlerarası olarak ayrı ayrı ücretlendirilecek, imza karşılığında alıcılarına teslim edilecek, kayıp ve hasar halinde hak sahiplerine tazminat ödenecek. Öte yandan ''hızlı tebligat'' adı altında verilecek tebligat hizmeti, tüm illerin dağıtım alanı içinde, iller arasında ve kuruluş tarafından belirlenen ilçelerdeki PTT merkez ve şubelerinde verilecek. Bu hizmet kapsamında postaya verilen tebligatın, şehir dağıtım alanı içerisinde bir gün, il sınırları içerisinde kabulünden itibaren en geç ertesi gün, iller arasında kabulden itibaren en geç 2 gün sonra teslimi hedefleniyor.