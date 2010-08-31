T24 LogoT24 Logo
Yaşam

PTT'DEN BAYRAM İNDİRİMİ  ANKARA (A.A)

31 Ağustos 2010 13:59

-PTT'DEN BAYRAM İNDİRİMİ  ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - PTT Genel Müdürlüğünce, gönderi trafiğindeki artış dikkate alınarak, Ramazan Bayramı dolayısıyla 4-8 Eylül tarihleri arasında PTT kargo ile ulaştırılacak gönderilerde yüzde 10 indirim yapılacak. PTT Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kargoların daha hızlı ve uygun fiyatlarla teslim edilmesini teminen, bir dizi önlemler alındığı ve özel indirimler yapıldığı belirtildi. Ramazan Bayramı'ndan önceki beş gün içinde yani 4-8 Eylül tarihleri arasında postaya verilen PTT kargo, kayıtlı ve kayıtsız küçük paket ile APG (Acele Posta Gönderileri) ve kapıdan kapıya teslim gönderilerine tebligat hariç yüzde 10 indirim yapılacağı bildirilen açıklamada, gönderici ve alıcı adreslerinin tam, doğru ve okunaklı yazılması, posta kodunun unutulmaması, tebrik kartı zarflarının kapatılmaması istendi. Özellikle çok miktarda tebrik gönderen kişi ve kuruluşların gişe önlerinde beklememeleri için gönderilerin, ücret alma makinesi bulunan gişelere verilmesi önerilen açıklamada, gişelerde satılan pul baskılı tebrik zarfları ile resimli kartların tercih edilmesinin, hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olacağı ifade edildi.      Ayrıca, hediyelik eşya ve paketlerin gönderilmesinde APS (Acele Posta Servisi), kapıdan kapıya teslim, PTT Kargo hizmetlerinin tercih edilmesi ve posta ile gönderilecek hediyelik eşyaların taşıma sırasında hasar görmemesi bakımından ambalajların sağlam yapılması, bu amaçla posta gişelerinde ücretsiz kutu ve kargo yollama poşetlerinden faydalanılması tavsiye edildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24