-PTT'DEN BAYRAM İNDİRİMİ ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - PTT Genel Müdürlüğünce, gönderi trafiğindeki artış dikkate alınarak, Ramazan Bayramı dolayısıyla 4-8 Eylül tarihleri arasında PTT kargo ile ulaştırılacak gönderilerde yüzde 10 indirim yapılacak. PTT Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kargoların daha hızlı ve uygun fiyatlarla teslim edilmesini teminen, bir dizi önlemler alındığı ve özel indirimler yapıldığı belirtildi. Ramazan Bayramı'ndan önceki beş gün içinde yani 4-8 Eylül tarihleri arasında postaya verilen PTT kargo, kayıtlı ve kayıtsız küçük paket ile APG (Acele Posta Gönderileri) ve kapıdan kapıya teslim gönderilerine tebligat hariç yüzde 10 indirim yapılacağı bildirilen açıklamada, gönderici ve alıcı adreslerinin tam, doğru ve okunaklı yazılması, posta kodunun unutulmaması, tebrik kartı zarflarının kapatılmaması istendi. Özellikle çok miktarda tebrik gönderen kişi ve kuruluşların gişe önlerinde beklememeleri için gönderilerin, ücret alma makinesi bulunan gişelere verilmesi önerilen açıklamada, gişelerde satılan pul baskılı tebrik zarfları ile resimli kartların tercih edilmesinin, hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olacağı ifade edildi. Ayrıca, hediyelik eşya ve paketlerin gönderilmesinde APS (Acele Posta Servisi), kapıdan kapıya teslim, PTT Kargo hizmetlerinin tercih edilmesi ve posta ile gönderilecek hediyelik eşyaların taşıma sırasında hasar görmemesi bakımından ambalajların sağlam yapılması, bu amaçla posta gişelerinde ücretsiz kutu ve kargo yollama poşetlerinden faydalanılması tavsiye edildi.