-PTT'DEN 2 MİLYON ADET ÜCRETSİZ TEBRİK KARTI ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - PTT Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlediği ''Tebrik Gönderenleriniz Çok Olsun'' kampanyasıyla 2 milyon tebrik kartını ücretsiz dağıtacak. PTT'den yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Müdürlük, Ramazan Bayramı'nda unutulmaya yüz tutmuş ve teknolojinin yok etmeye başladığı kartpostal gönderiminin artması için kampanya başlattı. Kampanyaya göre, üniversiteler, alışveriş merkezleri ve dershanelerde açılacak PTT stantlarında ve tüm PTT iş yerlerinde 18 farklı görselden oluşan 2 milyon tebrik kartı ücretsiz dağıtılacak.