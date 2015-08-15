PTT'de kaybolan parayı dedektör bulamadı cinci hoca çağıralacak!

Bursa Heykel PTT ATM’lerinde kaybolan 285 bin TL’nin bulunamamasını yargıya taşıyan Türk Haber -Sen Bursa şubesi konunun gündemden düşmemesi için yaklaşık bir ay önce aynı ATM’ler önünde kaybolan parayı mercekle daha sonra da dedektörle aradı. Şube Başkanı Orhan Avcı, "İlerleyen haftalarda teknolojinin bittiği yerde halk tabiriyle bilinen cinci hocaya müracaat edeceğiz. Cinci hoca vasıtasıyla bu parayı vezneden kim almış, ATM’ye kim koymamış ve kimlerin cebine girdiğini cinci hoca bize anlatacak diye düşünüyoruz" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, Heykel PTT ATM’leri önündeki basın açıklamasında konuşan Türk Haber-Sen Şube Başkanı Orhan Avcı, 8 Haziran 2015'te Heykel PTT merkez müdürlüğüne bağlı 10 ATM'de yapılan kontrol sonucu 9 ATM'de 285 bin TL paranın eksik olduğunun belirlendiğini hatırlattı.

'Kaybolan devletin parası'

Kaybolan devletin parasının bir türlü bulunamamasına tepki gösteren Orhan Avcı, bu parayı bulma ve arama gayreti içinde olması gerekenlerin kılını bile kıpırdatmadığını söyledi. Bu süreçte sorumlu müdür başta olmak üzere ilgililer hakkında hiçbir işlem yapılmadığından yakınan Avcı, Türk Habersen Bursa Şubesi olarak olayı öğrendikleri andan itibaren devletin parasının takipçisi olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti. Orhan Avcı, şunları söyledi: “Aradan geçen 67 gündür bu parayı yetkililer bulamadılar. Müfettiş çağırmadılar, biz Türk Haber Sen Bursa şubesi olarak devletin parasını bulmak adına 10 gün sonra cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Buna rağmen PTT yetkilileri halen bir adım dahi atmamışlardır. Çok açık ve net kasadan, yani vezneden alına nakit para ATM’lere konmamıştır” dedi.

'Bunun ucu kimlere dokunmaktadır?'

“Bunun ucu kimlere dokunmaktadır ki bu kadar işi dolandırıyorsunuz, olayın üzerine gitmiyorsunuz?” diye soran Avcı, şunları söyledi: “Buradan valinin avukatı AKP il başkanına sesleniyorum; iktidarsınız ya, devleti siz idare ediyorsunuz ya, bu memlekette üç ayda hıyar yetişmezken ‘üç ayda yetiştirdik’ dediğiniz, başmüdürleri atamanızın sonucudur bu. Üç aylık başmüdürlerinize bunun hesabını bir sorsanıza, niye sesiniz çıkmıyor. Valinin avukatı herkes olabilir ama sayın Torun’a diyorum ki; siz fakirin, fukaranın, garibanın emeklinin, dulun, yetimin parası çalınmıştır. Sizi bu konuda da sorumluluk üstlenmeye ve çalınan paranın da avukatlığını yapmaya davet ediyorum.”

'Cinci hocaya müracaat edeceğiz'

Konunun takipçisi olacaklarını anlatan Orhan Avcı, sözlerini şöyle tamamladı: “Daha önce devletin çalınan parasını mercekle aradık ancak çözüm bulunamadık. Ancak bu sefer definecilerin kullandığı dedektör vasıtasıyla devletin kaybolan, çalınan, buharlaşan parasını aradık. Ancak bu dedektörler diyor ki; bu para ne yerin altında, nede ATM’de ATM’nin de ötesinde, derinlerde, birilerinin cebinde. Ancak dedektörümüzün mesafesinden dolayı bunun yerini tespit edememiştir. İlerleyen haftalarda teknolojinin bittiği yerde halk tabiriyle bilinen cinci hocaya müracaat edeceğiz. Cinci hoca vasıtasıyla bu parayı vezneden kim almış, ATM’ye kim koymamış ve kimlerin cebine girdiğini cinci hoca bize anlatacak diye düşünüyoruz.”

Ardından Türk Haber-Sen Bursa Şube Başkanı Orhan Avcı ve Türk Eğitim - Sen 2 No'lu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu bayta olmak üzere beraberindekiler ellerinde ki detektörlerle PTT ATM’lerinde kaybolan 285 bin TL’yi aradı. İlginç görüntülerin yaşandığı etkinlik sırasında vatandaşlarda dedektörle para aranmasını ilgiyle izledi. Gülüşmelere de sahne olan etkinlik daha sonra tamamlandı.