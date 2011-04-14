-PTT'DE BULUNAN TOZ FGOIDA MADDESİ ÇIKTI DENİZLİ (A.A)- 13.04.2011 - Denizli PTT Merkez Müdürlüğünde şüpheli bulunarak el konulan zarftaki tozun, gıda maddesi olduğu anlaşıldı. Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Denizli'de bugün posta aracılığı ile Denizli PTT Merkez Müdürlüğüne gönderilen zarfın içindeki toz maddenin, gıda maddesi olduğunun belirlendiği bildirilerek, ''Zarf içinde şüpheli toz maddenin belirlenmesinin ardından, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından test için Ankara'ya gönderilen maddenin yapılan inceleme neticesinde gıda maddesi olduğu tespit edilmiştir'' denildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Taş da yaptığı yazılı açıklamada, PTT Başmüdürlüğü Dağıtım Bölümü'nde, zarf içinde bulunan toz maddenin şarbon yönünden incelenmek üzere Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü Laboratuvarı'na gönderildiğini, yapılan tetkik sonucu zarf içerisindeki toz maddenin, şarbon ve bunun gibi tehditleri içermediğinin tespit edildiğini ve gıda kaynaklı bir toz madde olduğunun anlaşıldığını kaydetti. Denizli PTT İl Müdürlüğü'nde, Almanya'dan geldiği öğrenilen zarfta bulunan sarı toz madde şüpheli bulunarak incelemeye alınmış, Almanya'da yaşayan A.B. tarafından Denizli'de bulunan kız kardeşi Ö.Ç'ye gönderilen paketin olduğu bölüm karantinaya alınmıştı.