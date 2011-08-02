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Yaşam

PTT'de 25 liralık soygun

Denizli'de PTT Bank şubesi soyuldu. Ancak kasadan sadece 25 TL bozuk para çıktı...

02 Ağustos 2011 03:00

T24 - Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki PTT Bank şubesinde meydana geldi. İşlem yaptırma bahanesiyle içeri giren bir kişi görevli Hülya Özen’e (39) fark ettirmeden arka bölümdeki tuvalete girerek saklandı. Burada bir süre kendini gizleyen kimliği henüz belirlenemeyen soyguncu, şubede Özen’den başka kimse kalmayınca tuvaletten çıktı. Elindeki bıçağı Hülya Özen’e göstererek tehdit eden soyguncu, paraları istedi. Özen’in bağırmasıyla paniğe kapılan soyguncu çekmecedeki 25 TL bozuk parayı alarak şubeden çıkıp, gitti. Korkuya kapılan Özen, soyguncunun kaçmasının ardından polisi aradı.

Olay yerine kısa sürede gelen polisler, soyguncunun eşkalini alarak çevrede aramaya başladı. Olay Yeri İnceleme ekibi ise kapıda parmak izi çalışması yaptı. Polisler, soyguncunun kimliğini belirlemek için işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Şubede çalışan Hülya Özen, polislere beyaz spor şapkalı, beyaz tişörtlü, kot pantolonlu 30-35 yaşlarındaki soyguncunun daha önce de işyerine gelerek işlem yaptırdığını, yüzünü görse tanıyabileceğini söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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