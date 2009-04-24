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Yaşam

PTT veznedarı 108 bin TL ile ortadan kayboldu

24 Nisan 2009 00:53

Kahramanmaraş'ta bir PTT şubesinde görevli veznedar 44 yaşındaki Y.A.'nın 108 bin TL ile ortadan kayboldu.

Merkeze bağlı Ilıca Beldesi'nde bulunan PTT şubesinde görev yapan veznedar Y.A., dün akşam mesai bitiminin ardından şubeye gelmedi. Şubede yapılan incelemede de 108 bin TL'nin kayıp olduğu belirlendi. Y.A.'yı arayan arkadaşları, veznedara ulaşamadı. Bunun üzerine jandarma ve Kahramanmaraş PTT Başmüdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Y.A'nın 108 bin TL ile kayıplara karışmış olmasından şüphelenilirken, PTT Başmüdürlüğü de konunun araştırılması için beldeye müfettiş gönderdi.

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